Tín hiệu vui từ thu ngân sách

9 tháng đầu năm, do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhiều DN phải đóng cửa, tạm ngưng hoạt động. Tuy vậy, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Thuế tỉnh vẫn đạt khá, trong đó có một số khoản vượt chỉ tiêu.

Thi công hạ tầng tại KCN Đất Đỏ (Công ty Tín Nghĩa-Phương Đông), đơn vị nộp thuế cao trong 9 tháng qua. Ảnh: THANH NGA

Khu vực ngoài quốc doanh tăng mạnh

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2021, thu ngân sách nhà nước qua Cục Thuế tỉnh hơn 44.223 tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán pháp lệnh (DTPL) và bằng 96% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, thu từ dầu thô gần 16.585 tỷ đồng, vượt gần 32% DTPL và vượt 1,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do giá dầu bình quân 9 tháng qua ở mức 66,3 USD/thùng, hơn 18,2 USD/thùng so với cùng kỳ và tăng 21,3 USD/thùng so với dự toán năm 2021. Thu nội địa cũng gần 27.639 tỷ đồng, đạt 77,4% DTPL và bằng 92,8% so với cùng kỳ.

Có 9/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ thu. Một trong những khoản thu đạt được kết quả tốt trong năm nay là thu từ khu vực ngoài quốc doanh. 9 tháng 2021, số thu từ khu vực này gần 2.900 tỷ đồng, đạt 87,9% DTPL, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của ngành Thuế, giá sắt thép từ đầu năm đến nay tăng cao, kéo theo lợi nhuận cho các đơn vị sản xuất kinh doanh mặt hàng này nên phát sinh số nộp cao hơn so với cùng kỳ. Chẳng hạn, Công ty TNHH MTV cơ khí thép SMC nộp hơn 17 tỷ đồng (trong khi đó cùng kỳ nộp chỉ nộp 4,8 tỷ đồng), Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen nộp 155 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 54,6 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam nộp 29,6 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 5,1 tỷ đồng)... Bên cạnh đó, thị trường bất động sản sôi động trong những tháng đầu năm nên thuế từ các đơn vị xây dựng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh hạ tầng cũng tăng cao. Tiêu biểu như Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam nộp 63 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 45,8 tỷ đồng), Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông nộp 95,2 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 13,3 tỷ đồng)...

Khoản thu tiền sử dụng đất cũng đạt cao, với số thu hơn 2.697 tỷ đồng, vượt 58,7% DTPL và vượt 32,9% so với cùng kỳ. Một số DN và cá nhân phát sinh số nộp lớn như: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu nộp 545,2 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư bất động sản Đông Dương nộp 508,5 tỷ đồng…

Tích cực hỗ trợ người nộp thuế

Theo ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành Thuế đã tư vấn, hướng dẫn các DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 hoàn tất thủ tục, hồ sơ để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực thuế. Ngành cũng sớm hoàn thuế, góp phần giúp DN giảm áp lực về tài chính, tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh.

Tính đến giữa tháng 9/2021, Cục Thuế tỉnh có 3.877 trường hợp đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52 với tổng số tiền được gia hạn hơn 1.876 tỷ đồng. Đối với công tác hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chỉnh phủ, Cục Thuế cũng đã nhận được 8.550 hồ sơ hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ, trong đó có 7.370 hồ sơ được cơ quan thuế thẩm định và xác nhận đủ điều kiện hỗ trợ với tổng số tiền dự kiến 22,11 tỷ đồng.

Cùng với việc tích cực hỗ trợ người nộp thuế thụ hưởng các chính sách, Cục Thuế tỉnh cũng luôn lắng nghe để tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế thông qua việc trả lời bằng điện thoại, bằng văn bản hoặc trực tiếp tại cơ quan thuế. Chỉ tính riêng trong tháng 8/2021, Cục Thuế tỉnh đã trả lời vướng mắc cho 400 trường hợp qua điện thoại, ban hành 14 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách thuế cho DN sớm trước hạn và 11 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách thuế cho DN trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn.

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đang tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục tập hợp các kiến nghị của người nộp thuế không thuộc thẩm quyền giải quyết, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế xem xét.

PHAN HÀ