Vungtau Ship dẫn 10.195 lượt tàu vào cảng an toàn

Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu (Vungtau Ship) cho biết, từ đầu năm đến nay dịch vụ hoa tiêu hàng hải đã dẫn dắt 10.195 lượt tàu vào cảng an toàn (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, có hơn 400 lượt tàu container có trọng tải trên 100 ngàn DWT vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đưa lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 62,6 triệu tấn (tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020).

Hoa tiêu Vungtau Ship lên ca nô thực hiện công việc dẫn tàu.

Nhằm duy trì hoạt động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua Vungtau Ship đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án bố trí hoa tiêu dẫn tàu phù hợp. Đồng thời, xây dựng phương án trong trường hợp đơn vị có cán bộ, hoa tiêu bị nhiễm hoặc phải cách ly do dịch; tăng cường sự phối hợp giữa các hoa tiêu trong trường hợp khẩn cấp; chủ động làm việc với cơ quan chức năng để hoa tiêu được đi làm nhiệm vụ dẫn tàu khi tỉnh, thành phố thực hiện cách ly, phong tỏa.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN