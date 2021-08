Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Công điện số 10/CĐ-KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Lấy khách hàng là trung tâm, đối tượng phục vụ; tuyệt đối không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. Khẩn trương thực hiện các giải pháp của chủ đầu tư để tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn. Đặc biệt đối với nhóm dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định (đối với dự án đã phê duyệt quyết toán); hoàn tất thủ tục lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 để phê duyệt trước 30/9/2021.

Tại BR-VT, từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vướng khâu giải phóng mặt bằng… nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp. Tính đến đầu tháng 8/2021, mới giải ngân được gần 4.400 tỷ đồng, đạt 29,72% so với kế hoạch giao (giảm 0,78% so với cùng kỳ năm ngoái).

PHAN HÀ