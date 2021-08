Cho phép 32 F1 cách ly tại KCN Đông Xuyên

Xem xét tính chất quan trọng của 32 người lao động (F1) trong dây chuyền sản xuất và vận hành tại KCN Đông Xuyên (TP.Vũng Tàu), Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh đồng ý cho phép những người này cách ly tại chỗ.

Người lao động tại Cảng Đông Xuyên tuân thủ các quy định phòng, chống dịch 5K tại nơi làm việc.

Phải bảo đảm an toàn tuyệt đối

UBND TP.Vũng Tàu ngày 20/8 cho biết, về việc cách ly tập trung đối với các F1 liên quan đến bệnh nhân là nhân viên xét nghiệm của Phòng khám Medic Sài Gòn 5, qua rà soát, TP.Vũng Tàu xác định có 334 F1. Tính đến 20/8, đã có 292 người chuyển đi cách ly tập trung, 4 trường hợp cách ly tại nhà, 2 trường hợp bị bệnh đang điều trị tại các BV. Riêng 4 trường hợp F1 được truy vết và xác định muộn trong ngày 20/8, UBND TP.Vũng Tàu và các phường, xã nơi các trường hợp trên cư trú phối hợp Phòng Y tế Vũng Tàu tiến hành các bước cách ly theo đúng quy định. TP.Vũng Tàu đã đề xuất cho phép 32 F1 được cách ly tại DN.

Cùng ngày, trên cơ sở đề xuất của các DN và TP.Vũng Tàu, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đồng ý cho phép 32 trường hợp F1 được cách ly tập trung tại doanh nghiệp. Đây đều là lao động giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong dây chuyền sản xuất; duy trì các dịch vụ thiết yếu, tránh làm đứt gãy chuỗi sản xuất, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ trong KCN.

Chẳng hạn, Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ (IZICO) có 6 F1 đang phục vụ vận hành trạm xử lý nước thải KCN; Công ty TNHH Polystyrene Việt Nam có 24 F1 thực hiện công việc bảo vệ tài sản, vận hành bảo đảm an toàn, chống cháy nổ; Công ty CP dầu khí V-Gas 2 F1 bảo đảm an toàn khí. Theo đại diện IZICO, là chủ đầu tư hạ tầng KCN Đông Xuyên, IZICO có 6 nhân viên thuộc diện F1 đang vận hành hệ thống xử lý nước thải. Nếu những người này phải cách ly tập trung, đồng nghĩa với việc phải đóng cửa cả KCN.

Để bảo đảm an toàn cách ly tại chỗ với 32 F1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu phân công lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ 24/24. Đồng thời, tổ chức phun khử khuẩn tại các DN có liên quan.

9 bước xử lý khi có F0 liên quan đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp - Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch. - Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. - Thủ trưởng đơn vị trên cơ sở ý kiến của cơ quan y tế địa phương ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng tầng/khu vực làm việc/phòng, ban/vị trí làm việc có F0. - Thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn. - Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi, hướng dẫn ca bệnh di chuyển theo theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly tạm thời. - Thông báo cho đơn vị, cá nhân đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn. Thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị không tự ý di chuyển, nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K. - Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho F1, F2 để chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế. - Sau khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn, đơn vị tiếp tục hoạt động bình thường kể từ ngày hôm sau. - Người lao động tại nơi làm việc không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có dịch hoặc đã được điều trị khỏi COVID-19. -Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc, khách có một trong các biểu hiện: Mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc là F0, F1, F2, thì bản thân hoặc hướng dẫn người cùng làm việc, khách hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh. (Theo hướng dẫn của Bộ Y tế ngày 16/8)

Siết chặt công tác phòng dịch trong KCN

Nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch tại KCN Đông Xuyên cũng như các DN ngoài KCN, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch TP.Vũng Tàu cho biết, TP. Vũng Tàu đã yêu cầu tất cả các KCN, cảng, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, công trường xây dựng (trừ dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam - dự án quan trọng quốc gia, đã có phương án được duyệt) chỉ được phép hoạt động khi có rào chắn cách ly với toàn bộ khu vực xung quanh và bảo đảm phương án “3 tại chỗ”; tất cả các công nhân viên làm việc phải có xét nghiệm âm tính SAR-CoV-2, cách mỗi đợt 3 ngày phải xét nghiệm lại tối thiểu 20% số người làm việc “3 tại chỗ” (đại diện cho các nhóm) để tầm soát. Nếu xuất hiện trường hợp dương tính thì phải dừng hoạt động và xử lý theo quy định phòng, chống dịch.

KCN Đông Xuyên hiện có 39/87 DN đang tạm ngừng hoạt động cho đến khi hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Nguyên nhân chủ yếu là do không sắp xếp thực hiện phương án “3 tại chỗ”, không bố trí được nơi ở tập trung để thực hiện “một cung đường - hai điểm đến”. Tuy nhiên các DN đang hoạt động cũng đang lúng túng trong việc tìm nhân viên y tế test định kỳ 3 ngày/lần khi các cơ sở y tế tư nhân khó bảo đảm yêu cầu an toàn. Đến khi phát hiện nhân viên của đơn vị y tế bị nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, các DN kiến nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu hướng dẫn các địa chỉ tin cậy để test COVID-19.

Thông tin thêm về vấn đề này, bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu cho biết: “Test ở đâu cho an toàn đây quả thực đang là vấn đề cần phải bàn tính kỹ. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như các văn bản của tỉnh yêu cầu các DN phải test 3 ngày/lần. Tuy nhiên, do số lượng quá tải nên các Trung tâm y tế không thể thực hiện, buộc phải có sự tiếp sức của các cơ sở y tế tư nhân. Muốn an toàn thì trước khi test cán bộ y tế phải bảo đảm an toàn đó là phải xét nghiệm test nhanh và định kỳ bằng xét nghiệm PCR”.

