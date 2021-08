Kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

“Ai có gì ủng hộ đó”– đây là một trong những lời kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cách ly của các Chi hội, hội viên nông dân trong những ngày qua. Đồng thời, các Hội cơ sở còn tổ chức kêu gọi tiêu thụ nông sản, vận chuyển giúp bà con nông dân…

Hội Nông dân xã Tân Hải phối hợp cùng các đoàn thể trao tặng rau cho vùng dịch.

Những shipper tình nguyện

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng ngày ông Trần Xuân Bách, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ chạy đôn chạy đáo, vừa nhận những cuộc gọi hỗ trợ mua rau, vừa gọi điện thoại cho các hộ trồng rau xem nhà nào đang thu hoạch, nhà nào cần hỗ trợ bán rau gấp để điều phối, nhận đơn hàng, bảo đảm không phải tiêu hủy rau vì tồn đọng. Không những vậy, ông Bách còn cùng bạn bè đóng góp tiền để mua 2 tấn rau các loại ủng hộ khu vực phong tỏa. Ông Bách cho biết, địa phương có khoảng 50 hộ trồng rau với diện tích hơn 100ha, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến việc tiêu thụ gặp không ít khó khăn, nhiều vườn phải tiêu hủy. Do đó, để hạn chế thiệt hại, ông cùng các đoàn thể đứng ra hỗ trợ tiêu thụ, thậm chí tự nguyện thuê xe để giao hàng cho các nơi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước, TP. Bà Rịa Lại trở thành shipper khi xe ô tô của gia đình được trưng dụng chở rau má. Hơn 50 hộ nông dân trồng rau má với diện tích gần 20ha, sản lượng trung bình từ 800kg đến 1.000kg mỗi ngày không có nơi tiêu thụ. Ông Minh đã đứng ra kêu gọi sự chung tay ủng hộ bà con nông dân. Sau 15 ngày kêu gọi, Hội Nông dân xã Long Phước đã kết nối thương lái, tổ chức thu mua tại ruộng cho bà con được 8,5 tấn rau má với giá 7.500-8.000 đồng/kg. Ông Minh tự lái xe vận chuyển rau má đi giao cho các thương lái, tổ chức từ thiện. “Là cán bộ hội, thấy sản phẩm của nông dân làm ra không bán được, bản thân tôi thấy lo lắng và xót xa. Vậy nên, giúp được nông dân, tôi và nhiều cán bộ hội viên khác rất sẵn lòng, chỉ mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để bà con nông dân yên tâm sản xuất”, ông Minh chia sẻ.

Ủng hộ hàng chục tấn nông sản

Bà Trương Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, trong đợt kêu gọi chung tay hỗ trợ chống dịch COVID-19 đợt này, Hội Nông dân khuyến khích các hội viên tặng, ủng hộ những sản phẩm do hội viên tự sản xuất. Do đó, việc kêu gọi ủng hộ cho bà con vùng dịch, bà con gặp khó khăn đã nhận được sự đồng lòng, chung tay của rất nhiều hội viên trong toàn tỉnh. Hàng chục tấn lương thực, thực phẩm các loại do chính hội viên nông dân sản xuất làm ra đã được trao tặng tới các vùng dịch trên toàn tỉnh.

Tại phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa, các hội viên nông dân đã cùng chung tay ủng hộ được 2 đợt rau với gần 1 tấn rau các loại. Toàn bộ số rau này đã được vận chuyển và trao tới các gia đình thuộc khu cách ly xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Ông Dương Tấn Linh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc cho biết, để chung tay hỗ trợ chống dịch, từ đầu mùa dịch đến nay, Hội đã vận động người dân trên địa bàn ủng hộ được 600kg gạo, 180 thùng mì, 2 thùng bánh, 400 chai nước mắm, gần 8 tấn rau củ, 8 tấn trái cây, gần 2 nghìn túi sữa chua, 830 quả trứng và 26,7 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị 257 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc cũng đã gửi tới Hội Nông dân tỉnh 1 tấn thanh long và 1,5 tấn đu đủ nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Trương Thị Kim Phượng, Hội chú trọng kêu gọi các hội viên trên địa bàn tỉnh ai sản xuất gì ủng hộ đó. Theo đó, Hội đã ghi nhận sự chung tay ủng hộ và vận động 2,5 tấn rau xanh; 300kg cá; 1.000 trứng vịt; 100 thùng mì; 200 kg khoai mài; 14,3 tấn trái cây; 100 thùng nước suối; 600kg gạo; 50 thùng nước mắm; 80 phần sữa chua; 1 thiên bánh tráng; 10 thùng dầu ăn đã hỗ trợ cho các khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh và xã Long Sơn. Đối với hội nông dân cấp huyện đã chung tay vận động 7.517 suất quà; 101,6 tấn gạo; 540 thùng mì gói; 247 kg thịt cá, 23,86 tấn rau, củ, quả; 3.505 suất ăn; 146 thùng sữa, 2.800 trứng vịt; 200 trái dừa; 160 chai dầu ăn; 6 tấn trái cây; 800 ổ bánh mì…

“Ngoài ra, lực lượng cán bộ hội nông dân cùng các hội viên còn tham gia mô hình “bảo vệ vùng xanh” tại các khu dân cư, thôn ấp…, góp phần từng bước mở rộng những khu vực an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, bà Phượng thông tin thêm.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU - HỒNG QUYÊN