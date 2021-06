3 doanh nhân Vũng Tàu vào vòng chung tuyển

Ông Trịnh Đình Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Vũng Tàu cho biết, BR-VT có 3 doanh nhân xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển toàn quốc và được bình chọn vào vòng chung tuyển cuộc thi “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021”. Cả 3 doanh nhân này đều có trụ sở công ty đóng chân trên địa bàn TP. Vũng Tàu và là hội viên Hội Doanh nhân trẻ TP. Vũng Tàu. Cụ thể 3 DN này gồm: Công ty Nội thất Nguyên Á do doanh nhân Ong Thị Thanh Nguyệt làm giám đốc; Công ty TNHH nhà Vũng Tàu do ông Đinh Tiến Dũng làm giám đốc và Công ty CP mực nhảy Biển Đông do ông Nguyễn Bá Ngọc làm giám đốc.

Được biết, chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Chương trình không chỉ tôn vinh các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc mà còn tạo sức lan tỏa cho hàng triệu thanh niên Việt Nam trên con đường khởi nghiệp.

SONG THƯ