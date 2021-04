HUYỆN ĐẤT ĐỎ: Thu ngân sách tăng 35,57% so với cùng kỳ

Ngày 8/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Trong quý I, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội huyện Đất Đỏ vẫn duy trì đà tăng trưởng. Một số chỉ tiêu tăng trưởng khá như: doanh thu du lịch đạt 62,33 tỷ đồng (tăng 0,31% so với cùng kỳ); thu ngân sách trên địa bàn 115,06 tỷ đồng (đạt 37,89% dự toán, tăng 35,57% so với cùng kỳ); trong quý đã giải ngân 36,91/404,52 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 9,12% kế hoạch năm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định.

Hội nghị cũng đã thảo luận và đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng quý II. Trong đó, tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; tập trung khai thác nguồn thu, chống thất thu và nợ đọng thuế; tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với 4 xã: Láng Dài, Phước Long Thọ, Phước Hội, Long Mỹ; triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Long Tân và xã Long Mỹ...

ĐÔNG HIẾU