Chú trọng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh

Sáng 19/4, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội chợ Công thương “BR-VT, 30 năm hội nhập và phát triển”.

Theo báo cáo của Sở Công thương, Hội chợ Công thương “BR-VT, 30 năm hội nhập và phát triển” diễn ra tại khu đất thuộc dự án Vũng Tàu Paradise, đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu. Hội chợ trưng bày khoảng 350 gian hàng của các DN, HTX trong và ngoài nước, các tổ chức xúc tiến thương mại… trong và ngoài tỉnh. Các đơn vị tham gia trưng bày ở các nhóm ngành hàng như: sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống; sản phẩm CN-TTCN; văn phòng phẩm - văn hóa phẩm; dệt may, da giày, may mặc; mỹ nghệ, mỹ phẩm; nông thủy sản, công nghiệp tiêu dùng; điện tử, thiết bị điện, máy móc, thiết bị; sản phẩm dịch vụ và công nghệ cao…

Cũng theo Sở Công thương, thời gian tổ chức hội chợ được điều chỉnh so với kế hoạch. Theo đó, dự kiến hội chợ diễn ra từ ngày 7/8-12/8/2021, thay vì từ ngày 10/8-15/8/2021 như trước.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh cho biết, Hội chợ Công thương là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh, vì vậy, việc tổ chức hội chợ cần được chuẩn bị chu đáo. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, xác định các sản phẩm đặc trưng của tỉnh để trưng bày tại hội chợ, qua đó quảng bá tiềm năng, thế mạnh và thành quả sau 30 năm đổi mới và phát triển của tỉnh.

ĐÔNG HIẾU