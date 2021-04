Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất 5 năm qua

Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của BR-VT được nâng lên 1 bậc, đứng thứ 15/63 tỉnh thành trong cả nước, cao nhất trong 5 năm qua. Với thứ hạng này, BR-VT đứng thứ 3 trong vùng Đông Nam Bộ, chỉ sau Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh. Đây là kết quả điều tra PCI 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), công bố sáng 15/4.

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tham quan công trường thi công Tổ hợp Hóa dầu miền Nam, đầu tháng 4 vừa qua.

6/10 CHỈ SỐ THÀNH PHẦN TĂNG ĐIỂM

Trong 10 chỉ số thành phần, so với năm 2019, BR-VT có 6 chỉ số tăng điểm: Chi phí gia nhập thị trường, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, Chi phí không chính thức, Tính năng động của chính quyền, Đào tạo lao động. So với năm 2019, các chỉ số thành phần này tăng từ 0,2 đến 2,14 điểm.

Trong các chỉ số thành phần nói trên, chỉ số gia nhập thị trường tăng mạnh nhất. Đây là tín hiệu tích cực đối với tỉnh, bởi trong 10 chỉ số thành phần trong bộ tiêu chí Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thì “ gia nhập thị trường là điểm quan trọng đứng vị trí thứ nhất (năm 2019 là 5,86 điểm, năm 2020 đạt 7.10 điểm).

Bên cạnh 6 chỉ số tăng, có 4 chỉ số thành phần có sự sụt giảm so với năm 2019. Cụ thể, chỉ số tiếp cận đất đai 6,85 điểm, giảm 0,10 điểm; tính minh bạch 5,64 điểm, giảm 1,25 điểm; cạnh tranh bình đẳng 6,16 điểm, giảm 0,15 điểm; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 6,22 điểm, giảm 0,65 điểm.

Tuy nhiên, với tổng 65,48 điểm, năm 2020, BR-VT, đứng thứ 15/63 tỉnh thành phố, nằm trong nhóm khá. Như vậy trong 2 năm gần đây, BR-VT liên tục được tăng hạng. Năm 2019, nâng lên được 5 bậc so với năm 2018. Năm 2020 nâng được 1 bậc. Trong khu vực Đông Nam bộ, BR-VT xếp thứ 3, sau Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2020 (PCI 2020) dựa trên khảo sát gần 12.300 DN (hơn 10.700 DN tư nhân và 1.600 DN có vốn đầu tư nước ngoài - FDI). Theo kết quả này, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm thứ 4 liên tiếp với số điểm đánh giá 75,09, tăng 2,69 điểm so với năm 2019. Các vị trí tiếp theo thuộc về Đồng Tháp, Long An và Bình Dương nhờ những thay đổi tích cực trong các chỉ số thành phần. Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng tiếp tục giữ vị trí trong top 10 bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm nay, riêng Quảng Nam đã rời trong top 10, nhường chỗ cho Bắc Ninh.

Điều đáng nói, BR-VT là 1 trong 3 tỉnh, thành phố (cùng với Bình Dương và Đà Nẵng) được các DN đánh giá có chất lượng cơ sở hạ tầng tốt nhất. Đây là những tỉnh có thế mạnh về cơ sở hạ tầng trong nhiều năm điều tra PCI. Mặc dù chỉ số này không được đưa vào để tính điểm PCI, song đây cũng là nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho các DN cũng như các nhà hoạch định chính sách.

Để có kết quả trên, trong năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ngoài việc cắt giảm các thủ tục hành chính, lãnh đạo tỉnh còn tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc DN, nhà đầu tư. Đặc biệt, hàng ngày lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương dành khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 sáng để lắng nghe ý kiến của các DN. Nhờ đó, nhiều vướng mắc của DN đã được tháo gỡ kịp thời.

BR-VT là 1 trong 3 tỉnh, thành phố được các DN đánh giá có chất lượng cơ sở hạ tầng tốt nhất, mang lại hiệu quả tối ưu cho dự án. Trong ảnh: Một góc công trường thi công Tổ hợp Hóa dầu miền Nam.

PHẤN ĐẤU NẰM TRONG NHÓM CAO NHẤT NƯỚC

Dù đã có sự cải thiện, tuy nhiên để nâng cao hơn nữa chỉ số PCI, mới đây UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 05/ CT- UBND về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu mà tỉnh đặt ra là phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành cao nhất cả nước.

Theo đó, về chỉ số Tiếp cận đất đai, UBND tỉnh giao Sở TN-MT tham mưu UBND tỉnh chuẩn hóa bộ TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Xây dựng Quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC, trong đó quy định cụ thể thời gian giải quyết ở từng đơn vị để xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng từng đơn vị trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức và DN. Chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn và phải có văn bản thông báo tình trạng hồ sơ và xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hạn. Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các chính sách, quy định mới của pháp luật có liên quan về đất đai trên các trang thông tin điện tử của tỉnh…

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính Để hỗ trợ nhà đầu tư kinh doanh, phát triển dự án, trong chuyến thị sát các DN đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, tỉnh sẽ tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giải quyết nhanh chóng thủ tục cho nhà đầu tư, kiên quyết loại bỏ các thể chế lạc hậu, cản trở phát triển của DN. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, tạo hạ tầng thuận lợi, thông suốt, nhanh chóng nhất, mang lại hiệu quả tối ưu cho dự án.

Về chỉ số tính minh bạch, UBND tỉnh giao Sở TT-TT tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử. Tiếp tục đôn đốc các ngành đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử của tỉnh kịp thời, đa dạng, dễ tiếp cận… Đối với chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ DN, UBND giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tăng cường hoạt động, thống nhất đầu mối tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ DN; tạo điều kiện để các Công ty cung cấp dịch vụ, tư vấn phát triển kinh doanh; hỗ trợ DN trong đầu tư mở rộng sản xuất, đăng ký thương hiệu… Đặc biệt, đối với Chỉ số cạnh tranh bình đẳng, giao Sở KH- ĐT, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở TN-MT, các ngành liên quan rà soát, thực hiện công tác chuyên ngành của mình bảo đảm tính công bằng, bình đẳng giữa DN có vốn nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với DN tư nhân trong việc tiếp cận đất đai, tiếp cận các khoản tín dụng, chính sách ưu đãi thuế thu nhập DN... thông qua việc công khai quỹ đất do nhà nước quản lý, thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV.

Rà soát đánh giá cải thiện chỉ số về tính minh bạch và dịch vụ hỗ trợ DN

Trong 5 năm qua, chỉ số PCI của BR-VT đã có nhiều cải thiện. Trong đó có 3 năm giữ hạng thứ 16 (2016, 2017 và 2019). Kết quả này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; lấy sự hài lòng của người dân và DN làm mục tiêu phát triển bền vững cho địa phương.

Năm 2016, tỉnh công bố cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định 364 thủ tục hành chính (TTHC); năm 2018 là 535 TTHC; năm 2019 là 602 TTHC và năm 2020 là 596 TTHC. Ngoài ra, từ 1/7/2020, có 26 TTHC cấp tỉnh thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, dù chỉ số PCI đã có nhiều cải thiện, nhưng trong số 4 chỉ số giảm của năm 2020, có 2 chỉ số giảm mạnh là tính minh bạch và dịch vụ hỗ trợ DN. Do đó, Sở KH-ĐT đang rà soát đánh giá 2 chỉ số này để xây dựng giải pháp cải thiện chỉ số PCI ngay trong năm 2021, tạo điểm nhấn kêu gọi thu hút đầu tư.

