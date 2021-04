Quay cuồng trong cơn sốt đất

Các bộ vào cuộc dập sốt đất ảo Trước hiện tượng sốt đất ảo, Bộ Xây dựng, Bộ TN-MT đã đồng loạt yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất nhằm kiểm soát giá, tránh ảnh hưởng đến đầu tư, gia tăng vi phạm pháp luật. Theo đó, Bộ TN-MT đề nghị các địa phuơng thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản. Các địa phương quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về tách thửa đất; xử lý nghiêm hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản… thông tin kịp thời về quy hoạch địa phương đề người dân hiểu, thực hiện, tránh bị lợi dụng, trục lợi. Bộ Xây dựng cũng ra văn bản yêu cầu các tỉnh, thành kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế phát triển của địa phương. Ngoài ra, các địa phương phải công khai thông tin quy hoạch, tiến độ dự án phát triển cơ sở hạ tầng, bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập, thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính... để người dân thuận lợi tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá đất lên cao nhằm thu lợi bất chính. Một cán bộ Sở TN-MT cho biết, mỗi lần sốt đất sẽ để lại những hệ lụy không nhỏ cho việc điều hành kinh tế xã hội. Kể cả khi giá đất giảm thì cũng neo lại ở một mặt bằng giá mới. Do đó khi thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, nhà nước phải bỏ ra lượng ngân sách lớn hơn vì người dân đòi hỏi phí bồi thường cao hơn, đồng thời các nhà đầu tư cũng phải bỏ ra lượng tiền lớn hơn để đầu tư vì giá cho thuê đất tăng. Những điều đó làm cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội. Tình trạng “sốt đất” tại một số nơi thuộc tỉnh BR-VT đã kéo theo nhiều hệ lụy, khi xuất hiện những dự án chưa đủ hồ sơ pháp lý đã rao bán, thậm chí có dự án “ma” được vẽ ra trên giấy nhưng đã rao bán cho nhiều người. Các nạn nhân hiện tại như “ngồi trên đống lửa” vì tiền đã trao, sổ đỏ chưa được nhận nhưng chủ đầu tư đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra. Các thửa đất trồng cây lâu năm do cá nhân đứng tên sử dụng, sau đó ủy quyền lòng vòng rồi thông qua công ty môi giới được “gắn mác” dự án khu dân cư. Nhiều người đã đóng tiền nhưng không được giao đất. Để hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại và giới đầu cơ “thổi” giá đất thu lợi bất chính, Sở TN-MT khuyến cáo người dân trước khi giao dịch nhà đất nên liên hệ UBND địa phương tìm hiểu kỹ pháp lý và quy hoạch sử dụng đất.