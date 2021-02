Nhiều thử thách về thu ngân sách 2021

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh nhiều khó khăn, Cục Hải quan tỉnh đã quyết liệt thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm.

DN làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép.

KHÓ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU

Năm 2021, Cục Hải quan BR-VT được Bộ Tài Chính giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 17.600 tỷ đồng và Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu là 18.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 15/2, số thu NSNN của Cục Hải quan tỉnh đạt 2.817 tỷ đồng, bằng 64,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 16% so với chỉ tiêu của năm. Theo Cục Hải quan tỉnh, từ đầu năm đến nay, một số mặt hàng chính có kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) giảm sâu, nhất là mặt hàng xăng dầu nhập khẩu (63,37%); than đá (71%), dầu thô (65,86%), nhôm và các sản phẩm bằng nhôm (32,71%)…

Ông Trần Công Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép cho biết, đại dịch COVID-19 đã dẫn tới việc tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước bị ảnh hưởng khá lớn. Cụ thể, các mặt hàng sản phẩm dinh dưỡng, đầu năm đến nay giảm 10% so với cùng kỳ 2020. Hiện lượng hàng tồn kho tại các DN vẫn còn nhiều do nhu cầu sử dụng giảm. Các DN nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng chịu ảnh hưởng từ dịch tả heo châu Phi và COVID-19. Số thu từ mặt hàng này đã giảm 61% so với cùng kỳ 2020... Cùng với những nguyên nhân trên thì việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục trong giai đoạn cắt giảm sâu, một số FTA mới được ký kết… Do đó, Cục Hải quan nhận định để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN trong năm 2021 là rất khó khăn.

ĐỒNG HÀNH, CHIA SẺ KHÓ KHĂN VỚI DN

Trước bối cảnh đó, ngay từ đầu năm ngành hải quan đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách. Trong đó, đồng hành sẻ chia cùng DN là một trong những giải pháp được đơn vị chú trọng. Ông Jeon Mu Ho, đại diện Công ty TNHH JUNWOO VINA (KCN Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) cho biết, do ảnh hưởng của COVID-19, nhiều container hàng xuất khẩu của DN bị trả về vì các đối tác nước ngoài không thể nhận hàng. Trước những khó khăn của DN, Cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép đã hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng thủ tục để DN kéo container ra khỏi cảng, tránh phát sinh các chi phí lưu container, lưu bãi...

Ông Bùi Sỹ Đức, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu thu NSNN tất cả các đơn vị, ngay từ đầu năm Cục Hải quan tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp ở tất các khâu từ thủ tục, thu thuế, kiểm tra giám sát, kiểm soát, quản lý rủi ro, chống buôn lậu, gian lận thương mại… Trong đó, Cục Hải quan tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021. Tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tạo thuận lợi cho DN. Cụ thể như, đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng thương mại mở rộng triển khai chương trình phối hợp thu thuế và thông quan 24/7, chương trình DN nhờ thu; thường xuyên đối thoại với DN để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ hoàn thuế, miễn thuế; triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia và cơ chế hải quan một cửa ASEAN; thường xuyên cập nhật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cộng đồng DN về các chính sách mới...

“Trên quan điểm đồng hành, hỗ trợ tối đa cho DN, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục phân công, bố trí cán bộ trực ngoài giờ bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật, lễ, Tết để hỗ trợ DN giải quyết thủ tục hải quan, thông quan, giải phóng hàng hóa nhanh chóng. Tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, cơ quan hải quan áp dụng kiểm tra hàng hóa (soi chiếu container) xuyên suốt 24/7 theo nhu cầu của DN”, ông Bùi Sỹ Đức thông tin.

Bài, ảnh: THỤY NHIÊN