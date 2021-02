Heo rừng lai, gà Đông Tảo sốt hàng dịp Tết

Theo các trang trại nuôi heo rừng lai và gà Đông Tảo, nguồn cung năm nay hạn chế nên giá cả tăng lên so với dịp Tết Canh Tý.

Khách hàng chọn gà Đông Tảo tại trại gà của gia đình ông Lê Văn Áng (phải, thôn Suối Tiên, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ).

Những năm trước, heo rừng lai được nhiều người chăn nuôi ưa chuộng do chi phí thấp, lợi nhuận cao, đặc biệt tiêu thụ mạnh vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng 2 năm qua, do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi, nhiều hộ nuôi đã giảm đàn hoặc chuyển sang mô hình chăn nuôi khác, dẫn đến lượng heo rừng lai cung cấp cho thị trường Tết Tân Sửu giảm mạnh.

Tết Canh Tý 2020, ông Lương Văn Thọ (khu phố Long An, TT. Long Điền, huyện Long Điền) nuôi hơn 50 con heo rừng lai, nhưng dịp Tết năm nay, ông “dè dặt” tái đàn với số lượng hơn 20 con. Nguyên nhân là do dư âm từ ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi trước đó khiến gia đình ông phải tiêu hủy đàn heo, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. “Nguồn cung heo rừng lai năm nay giảm nên giá tăng. Heo rừng lai trọng lượng trên 30kg là được xuất chuồng, giá bán dao động từ 150-170 ngàn đồng/kg, tăng 20-30 ngàn đồng so với dịp Tết năm ngoái”, ông Thọ cho biết.

Ngoài heo rừng lai, gà Đông Tảo cũng được nhiều người tiêu dùng đặt mua trong dịp Tết. Đặc điểm nổi bật của loại gà này là dáng đẹp, đôi chân to, lớp vảy thịt dày, thơm, ngon, khi hầm giữ được độ giòn, không bị mềm, nhão. Bởi vậy, dù giá đắt nhưng khách hàng vẫn ưa chuộng.

Ông Lương Văn Thọ (khu phố Long An, thị trấn Long Điền) chăm sóc đàn heo rừng lai chuẩn bị xuất chuồng dịp Tết Tân Sửu.

Ông Lê Văn Áng (thôn Suối Tiên, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) cho biết, lúc cao điểm, trại gà Đông Tảo của ông có đến 1.000 con. Với phương thức chăn nuôi truyền thống, ông sử dụng gạo lứt, bắp, rau xanh, cá biển ủ men làm thức ăn cho gà. Sau 10 tháng đến 1 năm nuôi, gà đạt trọng lượng từ 3kg trở lên là có thể xuất chuồng. “Thời gian gần đây, nhiều hộ nuôi gà Đông Tảo sử dụng thức ăn công nghiệp, chất lượng thịt không còn ngon như trước và giá rẻ rơn khiến người nuôi gà theo phương pháp truyền thống khó cạnh tranh. Vì vậy, Tết năm nay tôi giảm đàn còn khoảng 400 con, chủ yếu dựa vào số lượng xuất bán của năm ngoái và khách quen đặt trước”, ông Áng thông tin.

Khảo sát cho thấy, nhiều hộ trên địa bàn đã giảm đàn hoặc chuyển sang chăn nuôi gà ta. Do đó, lượng gà Đông Tảo cung ứng cho thị trường Tết năm nay giảm khoảng 20% so với Tết năm ngoái. Giá bán gà Đông Tảo cũng tăng 30-50 ngàn đồng/kg. Cụ thể, giá gà xuất chuồng khoảng 400 ngàn đồng/kg (gà trống), riêng những con có chân lớn, đường kính khoảng 4cm sẽ bán theo con, giá từ 2-4 triệu đồng/cặp. Đặc biệt, vào dịp Tết, khách hàng thường đặt mua gà trống có đôi chân to, chắc, xù xì, thường gọi là chân rồng. Loại này có giá 8-10 triệu đồng/con loại 4-5kg. Hiện tại, gà Đông Tảo trên địa bàn chủ yếu được tiêu thụ tại một số nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh và một số ít tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

NHUNG HOA - VĂN TRĂM