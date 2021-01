Sức mua sắm tăng mạnh

Dịp Tết Dương lịch năm nay rơi vào dịp cuối tuần và cộng hưởng với tình hình dịch bệnh được các cơ quan chức năng kiểm soát tốt nên người dân cũng phấn khởi mua sắm ăn lễ.

Người dân mua sắm tại Lotte Mart Vũng Tàu sáng 2/1.

SIÊU THỊ TẤP NẬP KHÁCH THAM QUAN, MUA SẮM

Ghi nhận tại Lotte Mart Vũng Tàu trưa 2/1, lượng khách đến siêu thị tham quan, mua sắm tăng đột biến, tăng gần gấp ba so với ngày thường. Ông Nguyễn Văn Tùng (huyện Xuyên Mộc) cho biết, dịp Tết ông cùng gia đình 4 người đến TP. Vũng Tàu đón năm mới, vui chơi và mua sắm. “Cả gia đình tôi sau khi tắm biển đã đến Lotte Mart Vũng Tàu cho các con xem phim, chơi trò chơi và dùng bữa trưa tại đây. Các món ăn tại siêu thị khá ngon, giá cả được niêm yết rõ ràng”, ông Tùng nói.

Thông tin từ Lotte Mart Vũng Tàu cho biết, trong 3 ngày nghỉ, trung bình mỗi ngày có từ 8 ngàn - 9 ngàn lượt khách đến tham quan mua sắm. Siêu thị phải huy động toàn bộ lực lượng nhân viên để phục vụ khách hàng. Bà Ngô Minh Tuyến, Giám đốc Lotte Mart Vũng Tàu cho biết, dịp Tết Dương lịch 2021, siêu thị chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng với mức tăng từ 6-7 lần so với ngày thường, chủ yếu ở các nhóm hàng thực phẩm, thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn. Dịp này, siêu thị cũng giảm giá đến 50% hàng ngàn mặt hàng.

Còn tại Co.op Mart Vũng Tàu, trong 3 ngày nghỉ lượng khách cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Các mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều là thịt gà nguyên con, đùi gà tỏi, cánh gà, thịt heo, thịt bò, các loại thủy hải sản, các loại rau củ, nho Mỹ, set menu thực phẩm sơ chế sẵn để nấu lẩu, gà nướng nguyên con… Ước tính các mặt hàng hóa nhu yếu phẩm, bánh kẹo đã tăng gần 30%, nước giải khát và thực phẩm công nghệ tăng 25%, các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng gần gấp đôi.

Các chương trình giảm giá từ 15 - 50% đối với hàng ngàn mặt hàng của Co.op Mart Vũng Tàu cũng là điểm thu hút người dân mua sắm. Cùng với việc giảm giá hàng hóa, các siêu thị cũng hết sức chú ý thực hiện các biện pháp bảo đảm môi trường mua sắm an toàn mùa dịch.

Người dân mua thức ăn nhanh tại Lotte Mart Vũng Tàu sáng 2/1.

GIÁ HẢI SẢN TĂNG MẠNH

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh như: Vũng Tàu, Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu), Bà Rịa, Phước Hải (huyện Đất Đỏ), Long Điền… cho thấy, giá hải sản, thực phẩm, rau củ tại các chợ dịp Tết Dương lịch năm nay tăng từ 15-20%. Cụ thể, mực ống loại 4 con/kg khoảng 300 ngàn đồng; loại 8 con/kg giá 250 ngàn đồng; tôm sú loại 16 con/kg khoảng 400 ngàn đồng, loại 30 con/kg từ 250-300 ngàn đồng; bạch tuộc loại lớn giá 160 ngàn đồng/kg; loại nhỏ 120 ngàn đồng/kg; ốc hương có giá từ 280 ngàn - 320 ngàn đồng/kg...

Hải sản khô cũng là mặt hàng hút khách trong dịp nghỉ lễ và có mức tăng khá mạnh (khoảng 200.000 đồng/kg). Chẳng hạn mực khô loại 1 có giá 1,1 triệu đồng/kg (tăng thêm 150.000 đồng), tôm khô 1,1 triệu đồng/kg… Các mặt hàng khác như rau củ, trái cây chỉ nhích nhẹ từ 2.000-5.000 đồng/kg so với ngày thường. Chị Nguyễn Thị Lệ, tiểu thương kinh doanh hải sản chợ Phước Hải (huyện Đất Đỏ) cho biết, do lượng khách du lịch đến tắm biển, tham quan mua sắm tăng mạnh nên trung bình mỗi ngày chị bán được vài chục kg mực tươi cho khách mang đi, tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Thông tin từ ông Hoàng Văn An, Phó Ban Quản lý chợ Vũng Tàu cho biết, lượng khách đến chợ tham quan mua sắm dịp Tết Dương lịch tăng khoảng 15-20% so với ngày thường. “Do lượng khách đến chợ đông nên ngay trước cổng chợ Ban quản lý chợ đã treo băng rôn yêu cầu tất cả tiểu thương, khách đến chợ phải đeo khẩu trang, sát khuẩn. Bên cạnh đó, Ban Quản lý chợ cũng tăng cường nhân viên để bảo đảm công tác vệ sinh, an toàn trật tự, phòng cháy chữa cháy”, ông An nói.

Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân mua sắm, Sở Công thương cũng đã yêu cầu các siêu thị, cửa hàng bán lẻ hiện đại, chợ trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động để cung cấp lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các siêu thị, chợ tiếp tục thực hiện các quy định an toàn phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU