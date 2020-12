Năm 2021, dự kiến tăng trưởng GRDP đạt 7%

Chiều 28/12, Cục Thống kê tỉnh chủ trì buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2020.

Ông Nguyễn Thư, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết, năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí ước hơn 186.876 tỷ đồng, tăng 3,55% so với năm 2019; GRDP bình quân đầu người là 160 triệu đồng/người/năm, tăng 2,16%. Các chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dạy và học, hưởng thụ đời sống tinh thần cho người dân.

Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân và dự báo các tác động trên thế giới và trong nước, Cục Thống kê tỉnh cũng đã đưa ra dự báo mức tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2021, phấn đấu phát triển đồng bộ trên 3 mặt: bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và tăng trưởng GRDP đạt 7%.

ĐÔNG HIẾU