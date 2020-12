Vì sao nhiều khu đất chưa được đấu giá theo kế hoạch?

Trong năm 2020, nhiều khu đất công đã được đưa vào kế hoạch đấu giá nhưng phải ngưng hoặc hủy đấu giá. Cụ thể, tính đến cuối tháng 12/2020, toàn tỉnh có 18 khu đất thuộc diện này. Nguyên nhân vì sao?

Khu đất vàng Bãi Trước, TP. Vũng Tàu đã 3 lần bán đấu giá nhưng không có người tham gia.

Tháng 10/2020, Sở TN-MT công bố danh sách 18 khu đất công dự kiến bán đấu giá trong quý 4/2020, dự thu 4.887 tỷ đồng. Những khu đất này chủ yếu được quy hoạch với mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ. Hình thức sử dụng đất là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, cho thuê đất và trả tiền thuê đất một lần thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Cụ thể, TX. Phú Mỹ có 2 khu đất, tổng diện tích hơn 200 ngàn m2 với mục đích sử dụng đất là xây dựng công trình cảng thủy nội địa và kho hàng, giá khởi điểm hơn 115 tỷ đồng. Huyện Côn Đảo có 7 khu đất, tổng diện tích gần 50 ngàn m2, được quy hoạch với mục đích xây dựng dự án kinh doanh du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng (chưa tính giá). Huyện Long Điền có 4 khu đất với tổng diện tích hơn 40 ngàn m2, mục đích sử dụng đất là xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và đất giao thông, giá khởi điểm 55,4 tỷ đồng. Huyện Xuyên Mộc có 2 khu đất hơn 150 ngàn m2, giá khởi điểm 100 tỷ đồng.

TP. Vũng Tàu có 2 khu đất nằm ở khu trung tâm, trong đó khu thứ nhất tại phường Thắng Tam rộng hơn 40 ngàn m2, giá khởi điểm 1.191 tỷ đồng, được quy hoạch làm tổ hợp đa chức năng và là khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm hội thảo, hội nghị quốc tế, trung tâm thương mại dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí. Khu đất thứ hai rộng 27.463m2 tại Bãi Trước với 4 mặt tiền đường Quang Trung- Thống Nhất- Trần Hưng Đạo- Nguyễn Du. Khu đất được quy hoạch làm đất ở xây dựng công trình hỗn hợp gồm đất ở đô thị, đất thương mại dịch vụ và công cộng, dịch vụ. Giá khởi điểm khu đất khoảng hơn 2.300 tỷ đồng.

Trong số 18 khu đất không thực hiện đấu giá, 7 khu đất thuộc huyện Côn Đảo đã được UBND tỉnh đưa ra khỏi danh mục đấu giá do quỹ đất ở huyện đảo không còn nhiều, nên tỉnh để dành đầu tư hạ tầng, xây dựng các dự án an sinh xã hội, trụ sở cơ quan nhà nước… 11 khu đất còn lại do chưa hoàn tất thủ tục pháp lý để bán đấu giá. Riêng khu đất “vàng” trị giá hơn 2.300 tỷ đồng ở Bãi Trước, TP. Vũng Tàu (trụ sở cũ của Nhà Thiếu nhi tỉnh, Công an TP. Vũng Tàu, Công ty TNHH Du lịch - Sản xuất- Thương mại Hương Phong) đã mời tham gia đấu giá 3 lần nhưng chưa có người đăng ký. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng rà soát lại tỷ lệ đất ở theo hướng tăng tỷ lệ quy hoạch đất ở lên so với hiện tại để thu hút nhà đầu tư. “Sở TN-MT đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát cơ sở pháp lý quỹ đất công đủ điều kiện đấu giá. Đồng thời đề xuất phương án đầu tư hạ tầng giao thông nhằm bảo đảm mỹ quan, nâng cao giá trị của khu đất trước khi đấu giá…”, ông Nguyễn Thái Sinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cho biết.

Theo ông Sinh, quan điểm xuyên suốt của tỉnh trong việc đấu giá đất công là phải thực sự hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không gây thất thoát, lãng phí, đúng quy hoạch được phê duyệt, tạo thay đổi bộ mặt đô thị… Do đó, những yêu cầu về phương án đấu giá quyền sử dụng đất mới được xây dựng nhằm khai thác quỹ đất công hiệu quả hơn sau khi bán đấu giá, tránh tình trạng đầu cơ, phá vỡ quy hoạch chung của các địa phương và của tỉnh. Do đó, việc điều chỉnh, hủy bỏ một số khu đất ra khỏi danh sách bán đấu giá đất công để phù hợp với thực tiễn là điều cần thiết”, ông Sinh nói thêm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở TN-MT đã tổ chức đấu giá thành công 2 khu đất diện tích 28.519m2 với tổng giá trị 199,2 tỷ đồng. Trong đó, 1 khu đất UBND tỉnh tiếp nhận quyền sử dụng từ Ngân hàng Công thương (phường 10, TP. Vũng Tàu) với số tiền trúng đấu giá 29,2 tỷ đồng (giá khởi điểm 23,664 tỷ đồng); 1 khu đất có diện tích hơn 20 ngàn m2 thuộc khu đất DNTN Tuyết Minh (cũ) với số tiền trúng đấu giá 170 tỷ đồng (giá khởi điểm 64,879 tỷ đồng).

Bài, ảnh: QUANG VŨ