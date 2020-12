Năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 1.482 ngàn tỷ đồng

* Tổng thu ngân sách Nhà nước của BR-VT đạt 77.930 tỷ đồng

Sáng 31/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi NSNN năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu BR-VT, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan tham dự.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, năm 2020, thu NSNN đạt gần 1.482 ngàn tỷ đồng, đạt 98% so dự toán, tăng 158,5 ngàn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội. Đây là những con số hết sức tích cực trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 2,91%, thấp hơn nhiều so mục tiêu (6,8%) và thực hiện nhiều giải pháp chính sách tài khóa để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh.

Về chi ngân sách, trong bối cảnh thu ngân sách giảm, cân đối ngân sách các cấp khó khăn. Nhưng, nhờ chủ động trong điều hành và vận dụng hiệu quả nhiều giải pháp quản lý chi NSNN, ngành Tài chính vẫn đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tính đến hết tháng 12/2020, NSNN đã chi khoảng 18,1 ngàn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ cho gần 13 triệu người dân. Đồng thời đã đề xuất cấp 36,6 ngàn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm. Một điểm sáng trong điều hành là tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển tiến bộ hơn so năm trước, lũy kế hết tháng 12 đã đạt gần 83% kế hoạch năm.

Tại BR-VT, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh thực hiện đến hết tháng 12/2020 đạt 77.930 tỷ đồng, đạt 102,5% so với dự toán và bằng 87,7% so với cùng kỳ. Trong năm 2020, do tác động bởi dịch bệnh Covid-19 và do Trung ương ban hành các chế độ, chính sách miễn, giảm thu ngân sách nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Do đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh có 7/18 khoản thu không đạt dự toán giao như: Thu từ khu vực DN nhà nước do Trung ương đạt 65,5% dự toán, Thu từ khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 96,5% dự toán;...

Tuy nhiên, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa vẫn đạt và vượt lớn như: Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm tỷ trọng 45,4% tổng thu nội địa) thự hiện 19.250 tỷ đồng, đạt 116,3% so với dự toán; Thu tiền sử dụng đất gần 2.717 tỷ đồng, đạt hơn 388% so với dự toán; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước hơn 1.616 tỷ đồng, đạt 147% so với dự toán. Do vậy, thu ngân sách nhà nước (phần nội địa) năm 2020 của tỉnh vẫn bảo đảm đạt dự toán Trung ương giao.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương thực tế đến hết tháng 12/2020 gần 17.657 tỷ đồng, đạt 74,3% so với dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 8.847 tỷ đồng, đạt 70,8% so với dự toán; Chi thường xuyên là 8.488,5 tỷ đồng, đạt 79,2% so với dự toán.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: Kết quả thu NSNN đạt được trong năm 2020 là rất tích cực và toàn diện trong bối cảnh chịu tác động nghiêm trọng của thiên tai, dịch bệnh. Các kết quả này cũng là tiền đề quan trọng để bước vào năm 2021, năm đầu của kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ tới.

PHAN HÀ