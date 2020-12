* Thu nhập bình quân đầu người tại các xã NTM đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm.

Sáng 31/12, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Văn Môn, Phó Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương và ông Nguyễn Văn Thọ (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận huyện Long Điền đạt chuẩn NTM.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, qua 10 năm xây dựng NTM, Long Điền đã thay đổi toàn diện trên các lĩnh vực. Huyện có 5/5 xã đạt chuẩn NTM, trong đó xã An Nhứt đã được công nhận NTM nâng cao; các xã An Ngãi và Tam Phước đang trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 97,9%; thu nhập bình quân đầu người tại các xã NTM đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm, cao gấp 4 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm, còn 0,46%.

Giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình NTM của huyện hơn 1.919 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 40 tỷ đồng. Nhờ vào nguồn vốn đầu tư, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế xã… được xây dựng kiên cố, phục vụ tốt cho đời sống của người dân.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế cũng được thực hiện, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân như: Mô hình trồng lúa trồng hoa lan tại xã An Nhứt, với gần 30 thành viên tham gia, cho thu nhập từ 100 – 500 triệu đồng/hộ/năm; mô hình trồng lúa VietGap tại xã An Nhứt, năng suất 6 tấn/ha; mô hinh nuôi vịt tại xã Tam Phước; mô hình sản xuất bánh tráng của xã An Ngãi; khai thác hải sản ở xã Phước Tỉnh và Phước Hưng…

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Long Điền.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Long Điền đã có bước phát triển khá toàn diện. Bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc; hạ tầng được đầu tư đồng bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Kết cấu hạ tầng của huyện Long Điền được đầu tư đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, hệ thống chính trị và người dân huyện Long Điền tiếp tục đoàn kết một lòng, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho người dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng quê hương, bảo đảm xây dựng NTM hiệu quả, bền vững, hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện Long Điền. UBND huyện Long Điền tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG – NHẬT LINH