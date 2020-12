HUYỆN LONG ĐIỀN: Thu ngân sách vượt gần 78% kế hoạch

Chiều 8/12, UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng 11 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2020.

Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến hết tháng 11, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ trên địa bàn hơn 12.200 tỷ đồng (đạt hơn 88% kế hoạch, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019); tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hơn 2.700 tỷ đồng (đạt hơn 88% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019); tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp trên 137 tỷ đồng (hơn 83% kế hoạch, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2019); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 520 tỷ đồng (đạt 177,6% kế hoạch năm).

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, nâng cao về chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 8.193 lượt lao động (đạt tỷ lệ trên 108%).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục trong tháng cuối năm và năm 2021.

NGUYỄN TUYỀN