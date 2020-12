Tăng tốc mạnh mẽ để hoàn thành kế hoạch năm 2020

Các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được giao trong kế hoạch năm 2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán thu chi-ngân sách Nhà nước năm 2021…

Dự án nút giao thông Lê Lai - Trần Đồng - Trương Công Định là một trong những dự án đầu tư công tại TP. Vũng Tàu đã hoàn thành trong năm 2020.

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 11 tháng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng cuối năm 2020. Cuộc họp diễn ra ngày 5/12, được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu 8 huyện, thị xã, thành phố và 35 điểm cầu tại 35 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG CHẬM

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 11 tháng năm 2020 tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế của tỉnh chậm lại. Những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là du lịch, xuất khẩu nông sản, thủy sản, dịch vụ vận tải và một số nhóm ngành công nghiệp may mặc, giày da. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng chịu nhiều tác động, phải điều chỉnh kế hoạch để ứng phó với dịch.

Thông tin tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cho biết, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế 11 tháng năm 2020 đều tăng trưởng thấp, thậm chí nhiều chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch giảm mạnh. Ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết, lượng khách du lịch đến Côn Đảo chỉ đạt 299.023 lượt, giảm 22,78% so với cùng kỳ, kéo theo giá trị thương mại-dịch vụ của huyện cũng giảm 11,94%.

Giá trị sản xuất công nghiệp cũng đạt thấp so với kế hoạch. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ thông tin, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã ước đạt 20.240 tỷ đồng trong 11 tháng năm 2020, chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ.

Tương tự, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cũng cho biết, hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện đều tăng trưởng chậm so với cùng kỳ. Dịch tả heo Châu Phi đã ảnh hưởng đến việc khôi phục ngành chăn nuôi. Bên cạnh đó, giá hồ tiêu tiếp tục ở mức thấp dưới giá thành sản xuất đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều nông dân.

11 tháng năm 2020, nhiều chỉ tiêu kinh tế giảm so với cùng kỳ, đặc biệt là lĩnh vực du lịch giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong ảnh: Du khách vui chơi tại Bãi Sau (TP. Vũng Tàu).

“HỢP LỰC” GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Một trong những nội dung được quan tâm và bàn sâu tại cuộc họp là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - còn chậm. Ông Nguyễn Văn Đặng cho biết, tính đến ngày 24/11, giá trị giải ngân vốn tỉnh quản lý là gần 4.567 tỷ đồng, chỉ đạt 57% tổng kế hoạch vốn năm 2020. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh gần 4.255 tỷ đồng (đạt 56,84% kế hoạch), vốn Trung ương đầu tư theo các chương trình giải ngân 282,436 tỷ đồng (đạt 71,34%), vốn ODA giải ngân hơn 44,7 tỷ đồng (đạt 56,79%), vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12. Trong đó cần xác định rõ các tồn tại, vướng mắc, đồng thời cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công như thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư.

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Tập trung các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao trong kế hoạch năm 2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch dự toán thu chi - ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa bảo đảm ổn định và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tiếp tục triển khai theo lộ trình các nhiệm vụ đã được giao thực hiện trong kế hoạch năm 2020.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, năm 2020, thành phố được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 43 công trình, với kế hoạch vốn hơn 1.172 tỷ đồng. Tính đến ngày 16/11, thành phố đã giải ngân hơn 576,47 tỷ đồng, đạt 49,18% kế hoạch. Để đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tháng 12/2020, TP. Vũng Tàu tiếp tục thực hiện Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 4/5/2020 của UBND TP. Vũng Tàu ban hành Kế hoạch điều hành hiệu quả chương trình đầu tư công năm 2020 với phương châm “Sử dụng nguồn vốn đầu tư - thi công, giải ngân đảm bảo tiến độ - cam kết chất lượng công trình”. Đồng thời, thành phố cũng xem xét, phê duyệt các dự án xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách thành phố theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phê duyệt quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định. Ngoài ra, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhất là các công trình trọng điểm.

Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí 11 tháng ước đạt 270.924 tỷ đồng, tăng 7,73% (Nghị quyết - NQ đề ra tăng 9,05%); tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 46.330 tỷ đồng, tăng 11,24% (NQ 14,03%); doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 15.420 tỷ đồng, giảm 9,6%; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 3.651 tỷ đồng, giảm 27,54% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí đạt hơn 4,93 tỷ USD, tăng 5,04% (NQ 10,07%); tổng thu ngân sách trên địa bàn 11 tháng ước khoảng 71.237 tỷ đồng, đạt 93,68% dự toán, giảm 12,28% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong tháng 12 là rất lớn, trong đó các sở, ngành, địa phương phải nỗ lực với quyết tâm cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, khẩn trương khởi công các dự án, công trình đầu tư công mà 11 tháng qua chưa làm được; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đặc biệt thúc đẩy 10 dự án trọng điểm năm 2020. Đối với các dự án lớn, các cơ quan chức năng phải thành lập ngay tổ công tác để xử lý kịp thời khó khăn. Địa phương, đơn vị nào không đủ năng lực, không hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công đúng thời hạn thì những năm tiếp theo sẽ không phân bổ vốn và dự án.

