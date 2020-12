Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Giao thông - Vận tải

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Bộ GT-VT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thm dự tại điểm cầu BR-VT có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở ngành.

Theo báo cáo của Bộ GT-VT, năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2021, Bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực để tạo ra đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhiều công trình giao thông lớn, hiện đại đã và đang từng bước được đầu tư xây dựng. Năm 2020, đã kịp thời hoàn thành đưa vào khai thác 21 công trình, dự án; triển khai thi công 19 công trình dự án mới.

Sản lượng vận tải giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 7.559,621 triệu tấn hàng, 20.617,8 triệu lượt hành khách; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 1.431,356 triệu Tấn.km. Riêng trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID -19, sản lượng vận tải giảm sâu so với cùng kỳ các năm trước, nhất là lĩnh vực hàng không. Tính đến hết tháng 11/2020, sản lượng vận tải giảm 29,7%; khối lượng luân chuyển hàng hóa giảm 7,9% và giảm 35,1% về luân chuyển hành khách so với cùng kỳ năm 2019.

Từ năm 2016 trở lại đây, tai nạn giao thông giảm liên tiếp trong 5 năm liền trên cả 3 tiêu chí. So với giai đoạn 2011-2015, số vụ tại nạn giao thông giảm 42,7%, số người chết giảm 19%, số người giảm 53,91%.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo, tham luận về: Công tác khai thác, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; công tác bảo đảm trật tự ATGT, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông…

Hội nghị diễn ra trong ngày 24/12.

HÀN GIANG