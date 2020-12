HODECO kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 23/12, Công ty CP Phát triển nhà BR-VT (HODECO) đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự lễ kỷ niệm có các ông: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ra đời năm 1990, HODECO tiền thân là DN Nhà nước, thành lập theo Quyết định của UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Đi lên trong bối cảnh nền kinh tế đất nước vừa mở cửa, đến năm 2001, HODECO cổ phần hóa với số vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Năm 2007, HODECO chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu HDC. Sau gần 20 năm cổ phần hóa, đến nay, số vốn điều lệ của HODECO đã đạt 665 tỷ đồng, gấp 33 lần so với năm 2001. Tổng sản lượng năm 2019 đạt 1.326 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Năm 2020, HODECO đánh dấu bước chuyển mình với số vốn tăng gấp 2,5 lần so với đầu năm, đạt hơn 2.100 tỷ đồng. HODECO đã cung cấp ra thị trường 30 dự án và hơn 6.000 sản phẩm nhà đất, ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản BR-VT với nhiều dự án trọng điểm. HODECO đang tiếp tục triển khai các dự án có quy mô lớn như khu đô thị The Light City (49ha), khu nghỉ dưỡng phức hợp Antares (19,5ha), khu đô thị Phước Thắng (75ha)... và không ngừng phát triển quỹ đất cho các giai đoạn sắp tới.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, HODECO đã dành gần 15 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng như: xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, ủng hộ các quỹ phòng chống bão lụt, nuôi dưỡng mẹ liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, quỹ xóa đói giảm nghèo và chương trình học sinh nghèo hiếu học do UBND tỉnh, MTTQVN tỉnh, LĐLĐ cũng như các cơ quan chức năng khác kêu gọi.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, HODECO đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng thưởng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hoa cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên người lao động HODECO.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU