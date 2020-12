Giám sát xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Sáng 25/12, Liên minh HTX Việt Nam làm việc với Ban chỉ đạo nông thôn mới (NTM) tỉnh; Liên minh HTX, Sở Lao động TB-XH về kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra cơ sở hạ tầng tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa.

Báo cáo với đoàn, ông Vũ Ngọc Đăng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cho biết: Tính đến nay, toàn tỉnh có 38/45 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông NTM, 7 xã NTM nâng cao; TP. Bà Rịa và 2 huyện Long Điền, Đất Đỏ được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Các địa phương đã mạnh dạn đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, hướng đến đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của các xã NTM đạt khoảng 54 triệu đồng/năm/người.

Về công tác giảm nghèo, tổng nguồn vốn huy động tính đến nay đạt hơn 193,3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 6.070 hộ vay vốn với dư nợ cho vay giảm nghèo đến nay hơn 192,2 tỷ đồng. Trong năm 2020, đã xét duyệt cho 1.378 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền hơn 54,4 tỷ đồng. Nguồn vốn vay được hộ nghèo sử dụng đúng mục đích, kịp thời, đúng đối tượng. Các chính sách về dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở được thực hiện sâu rộng và hiệu quả. Nhờ đó, tính đến nay tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tỉnh thoát nghèo là 2.008 hộ, đạt 113% so với kế hoạch. Hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại cuối năm 2020 là 2.083 hộ, chiếm tỷ lệ 0,73% so với tổng số hộ dân (đạt 123% so với kế hoạch giao 0,73%/0,9%).

Sau buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đi khảo sát thực tế về việc thực hiện một số tiêu chí như hạ tầng giao thông, mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) và xã An Nhứt (huyện Long Điền).

Tin, ảnh: PHÚC HIẾU