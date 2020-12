Chợ, siêu thị cảnh giác nguy cơ cháy nổ dịp Tết

Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy nêu rõ: “Phạt tiền từ 300-500 ngàn đồng đối với hành vi: Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn; Phạt tiền từ 2-5 triệu đồng với hành vi, sử dụng nguồn lửa, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt khác ở những nơi có quy định cấm, sử dụng thiết bị điện quá tải so với thiết kế”.