Tìm giải pháp tăng thu ngân sách những tháng cuối năm

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là khóa sổ số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020. Để hoàn thành số thu cao nhất, các ngành chức năng đang thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra.

Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken, một trong những DN có đóng góp NSNN cao. Trong ảnh: Sản xuất bia tại Nhà máy bia Heneiken (KCN Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ).

DOANH NGHIỆP FDI ĐẠT SỐ THU KHẢ QUAN

Theo đánh giá của ngành thuế, năm 2020 mặc dù thu ngân sách của tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cũng như việc Trung ương ban hành nhiều chính sách miễn, giảm thuế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nhưng một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa vẫn đạt và vượt kế hoạch.

Một trong những khoản thu đạt được kết quả tốt trong năm nay là thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Khoản thu này chiếm đến 45,4% tổng thu nội địa. Năm 2020, khu từ vực này ước gần 17.684 tỷ đồng, đạt gần 107% so với dự toán. Theo đánh giá của ngành thuế, nguyên nhân chủ yếu do số thu thuế tiêu thụ đặc biệt khu vực nước ngoài đạt cao, đạt gần 175%, tương đương với số tiền 4.600 tỷ đồng, trong khi đó dự toán chỉ 2.630 tỷ đồng. Một số đơn vị nộp NSNN cao là: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken, Công ty TNHH Nhà thép FB, Nhà thầu dự án Lọc Hóa dầu Long Sơn.

Khoản thu tiền sử dụng đất cũng đạt cao. Năm 2020 ước thực hiện 2.545 tỷ đồng, đạt 363,6% so với dự toán. Một số tổ chức, cá nhân nộp ngân sách lớn là: Công ty CP đầu tư Bất động sản Đông Dương, gần 157 tỷ đồng; Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines 140,5 tỷ đồng; Công ty CP Sonadezi Châu Đức, gần 40 tỷ; DN tư nhân kinh doanh khu du lịch và khách sạn Cam Ly, gần 31 tỷ đồng.

Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt hơn 1.797 tỷ đồng, đạt 163,4% so với dự toán…

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH THU CAO NHẤT

Mặc dù một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, nhìn chung, tổng thu NSNN vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Tính đến đầu tháng 10, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 58.425 tỷ đồng, đạt 76,8% so với dự toán và bằng 88% so với cùng kỳ. Ước năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện hơn 73.339 tỷ đồng, đạt 96,4% so với dự toán. Trong đó, thu về từ dầu thô ước 19.600 tỷ đồng, đạt 100%; thu từ xuất nhập khẩu ước 16.411 tỷ đồng, đạt 82,1%; thu từ nội địa ước 37.328 tỷ đồng, đạt 102,4%. Trong 18 khoản thu NSNN (phần nội địa) có 7 khoản thu ước thực hiện đạt và vượt dự toán, có 9 khoản thu ước không đạt dự toán và 2 khoản thu không giao dự toán nhưng thực tế phát sinh.

Trước thực trạng trên, để hoàn thành số thu cao nhất, ngành thuế đã đề ra các giải pháp tăng thu. Cụ thể, đối với Cục Hải quan tỉnh trong 2 tháng cuối năm tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, tăng cường biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, ngành hải quan cũng thực hiện thủ tục hải quan, thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu, giúp DN có nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất. Tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, áp dụng kiểm tra hàng hóa xuyên suốt 24/7 theo nhu cầu của DN.

Về phía Cục Thuế tỉnh, ông Nguyễn Minh Cường, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết sẽ thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, phân tích đánh giá xác định những nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách trên địa bàn, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, các DN trọng điểm. Song song đó, đơn vị duy trì phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế liên quan đến đất đai do các tổ chức, cá nhân; xử lý tồn tại về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất các dự án. Đặc biệt, ngành thuế đôn đốc và cưỡng chế các DN nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên; rà soát các khoản nợ khó thu quá 10 năm; các đơn vị đủ điều kiện xóa nợ… Cùng với việc mạnh tay xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ thuế, Cục Thuế tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; kịp thời trả lời vướng mắc cho DN bằng nhiều hình thức như: Qua điện thoại, hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn...

Bài, ảnh: PHAN HÀ