Năm 2020, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 73.339 tỷ đồng

Ngày 2/11, ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan, nghe Sở Tài chính báo cáo đánh giá thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.

Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước thực hiện hơn 73.339 tỷ đồng, đạt 96,4% so với dự toán. Trong đó, thu về từ dầu thô ước 19.600 tỷ đồng, đạt 100%; thu từ xuất nhập khẩu ước 16.411 tỷ đồng, đạt 82,1%; thu từ nội địa ước 37.328 tỷ đồng, đạt 102,4%. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện gần 27.541 tỷ đồng, đạt 115,9% so với dự toán (ước tăng tuyệt đối so với dự toán gần 3,767 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 23.841 tỷ đồng, đạt 100,4% so với dự toán.

Theo tổng hợp, đánh giá của Sở Tài chính, mặc dù thu ngân sách năm 2020 của tỉnh bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như việc Trung ương ban hành nhiều chính sách miễn, giảm thuế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nhưng một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa vẫn đạt và vượt kế hoạch. Chẳng hạn như thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ tiền sử dụng đất; thu từ tiền cho thuê đất, thuê mặt nước... Trong 18 khoản thu ngân sách Nhà nước (phần nội địa) có 7 khoản thu ước thực hiện đạt và vượt dự toán, có 9 khoản thu ước không đạt dự toán và 2 khoản thu không giao dự toán nhưng thực tế phát sinh.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, ông Lê Ngọc Khánh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát lại các số liệu thống kê về thu, chi ngân sách năm 2020 để bổ sung, tổng hợp hoàn chỉnh lại báo cáo tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực UBND tỉnh. Đồng thời làm việc với Sở TN&MT điều chỉnh kế hoạch đấu giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2020.

PHAN HÀ