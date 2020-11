Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đạt cột mốc phát sản lượng 300 tỷ kWh điện

Đúng 8 giờ ngày 2/11, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã trở thành đơn vị phát điện đầu tiên ở Việt Nam phát lên hệ thống điện quốc gia sản lượng điện thứ 300 tỷ kWh, cột mốc sản lượng điện cao nhất từ trước đến nay.

Hệ thống nhà máy Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Trước đó, công ty đã lần lượt xác lập các cột mốc 100, 200, 250 tỷ kWh, luôn là đơn vị dẫn đầu trong ngành điện về sản lượng điện cung cấp cho Hệ thống điện Quốc gia.

Các Nhà máy điện do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành được khởi công xây dựng từ năm 1997 để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đồng thời tiêu thụ một sản lượng khí đồng hành được tận dụng trong quá trình khai thác các giếng dầu của mỏ Bạch Hổ. Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã không ngừng lớn mạnh. Từ một nhà máy quản lý vận hành sản xuất điện với 2 tổ máy phát điện tuabin khí chu trình đơn có tổng công suất 288 MW vào năm 1997, đến nay, Công ty đã quản lý vận hành 04 nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất là 2.540 MW, chiếm khoảng 4,54% công suất của hệ thống điện Việt Nam.

Hàng năm, các Nhà máy điện Phú Mỹ cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia khoảng 16 tỷ kWh, chiếm hơn 18% sản lượng điện phía Nam và hơn 6% sản lượng điện toàn hệ thống điện. Tổng sản lượng điện phát mùa khô năm 2020 là 7,33 tỷ kWh, một số thời điểm sản lượng phát trong ngày tương đối cao, cụ thể ngày 29/2/2020, sản lượng điện phát là 56,190 triệu kWh, chiếm khoảng 8,55% tổng sản lượng điện toàn hệ thống và chiếm khoảng 18,21% nhu cầu phụ tải phía Nam, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Những năm gần đây, nhu cầu phụ tải điện tăng cao, nhất là thời điểm nắng nóng, trong khi các nguồn khí không đáp ứng đủ theo khả năng vận hành các nhà máy điện và tiếp tục suy giảm, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 giao, Công ty đã thực hiện tốt các giải pháp để tối ưu vận hành trong tình hình thiếu nhiên liệu Khí, nỗ lực tìm hiểu, ứng dụng công nghệ mới, nhằm cải tiến nâng cao độ tin cậy, tăng hiệu suất của các tổ máy, đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế, vận hành đúng theo phương thức của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động, hạn chế sự cố chủ quan, xử lý tốt sự cố, bất thường thiết bị, sớm đưa tổ máy vào vận hành; thực hiện nghiêm quy trình, quy phạm trong vận hành, sửa chữa và quản lý thiết bị. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện công tác sửa chữa lớn đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm tối đa chi phí để hạ giá thành sản xuất điện thấp nhất; chú trọng công tác môi trường; củng cố công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn Công ty; tham gia thị trường điện Phát điện cạnh tranh và có chiến lược chào giá hiệu quả, góp phần đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Bên cạnh đó, để chủ động đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất, dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty đang thực hiện các thủ tục triển khai đấu thầu, đàm phán và ký Hợp đồng mua khí sau tái hóa LNG cung cấp cho các Nhà máy điện Phú Mỹ để bổ sung cho lượng khí thiên nhiên suy giảm.

Mặc dù qua nhiều giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động, Công ty gặp không ít khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh điện năng nhưng với truyền thống hơn 23 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đây là thành quả đáng tự hào của các thế hệ cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, giữ cho dòng diện Quốc gia được an toàn, liên tục và ổn định.

MINH ANH