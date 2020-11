Tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2020

Ngày 6/11, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu 8 huyện, thị xã, thành phố và 35 điểm cầu tại 35 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

KINH TẾ VẪN CÓ NHIỀU ĐIỂM SÁNG

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8, dịch bệnh COVID - 19 bùng phát trở lại ở một số địa phương làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh BR-VT nói riêng. Hầu hết các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng chịu nhiều tác động, phải điều chỉnh kế hoạch để ứng phó với dịch bệnh; đời sống sinh hoạt của nhân dân ít nhiều bị xáo trộn. Trong bối cảnh đó, tình hình kinh tế - xã hội vẫn có một số điểm sáng như: So với cùng kỳ, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thu ngân sách vẫn tăng trưởng, tuy mức tăng thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt thu nội địa tăng 2,03%, thu ngân sách địa phương được hưởng tăng 14,6%; đăng ký DN vẫn tăng cao cả về số DN và vốn đăng ký: tổng vốn đăng ký DN thành lập mới tăng 18,45% so cùng kỳ; vốn đăng ký bổ sung tăng 132% so cùng kỳ...

Một điểm sáng nữa của kinh tế trong 10 tháng qua là mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, nhưng trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, tỉnh có thêm 24 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư 255,3 triệu USD; 23 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 1,679 tỷ USD; chấp thuận 11 hồ sơ góp vốn mua cổ phần. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 411 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 28 tỷ USD.

Tỉnh đã bổ sung thêm 3 dự án mới vào công trình, dự án trọng điểm, nâng số dự án lên 42 dự án (gồm 19 dự án đầu tư công; 23 dự án kêu gọi đầu tư của DN và các nguồn vốn khác). Đồng thời, tổ chức các cuộc họp chuyên đề một số dự án cụ thể (Paradise, Safari, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, Marina City, Khu Cù lao Bến Đình…) để rà soát tiến độ thực hiện, kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh công tác quy hoạch và bồi thường giải phóng mặt bằng.

NỖ LỰC HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM

Để bảo đảm ổn định và hỗ trợ DN thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình cung cầu hàng hóa nhằm chủ động các phương án ứng phó kịp thời, thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, phục vụ Tết Nguyên đán 2021.

Xếp dỡ hàng xuất nhập khẩu tại cảng TCIT.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm là phải nỗ lực hoàn thành giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành cho biết đang thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm để tạo động lực phát triển cho kinh tế địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, để nỗ lực hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020, cán bộ công chức TP. Vũng Tàu đã làm thêm giờ vào các tối thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần. Các đơn vị liên quan bám sát tình hình triển khai từng dự án, rà soát nhiệm vụ, thủ tục theo quy định để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, tiến độ các dự án được cập nhật thường xuyên, nếu có vấn đề phát sinh báo cáo lãnh đạo UBND thành phố để kịp thời giải quyết.

Ông Lê Văn Phong, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cũng thông tin, với các giải pháp như bám sát tiến độ các dự án để tháo gỡ khó khăn, dự kiến đến hết tháng 11 giải ngân vốn đầu tư công huyện Côn Đảo đạt 94%.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, sở, ngành lập kế hoạch và cam kết tiến độ giải ngân cho từng dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án còn vướng mắc, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh và đã giải ngân hết kế hoạch vốn. Trong phạm vi thẩm quyền, chủ động có giải pháp cụ thể hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu thầu…, phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các BQLDA chuyên ngành khẩn trương hoàn tất hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch 2020 thông qua các cơ quan liên quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Đối với chương trình đầu tư và phát triển DN, tiếp tục thực hiện các nội dung về hỗ trợ và phát triển DN như: Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV; Chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ DN nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chương trình xúc tiến thương mại và các chương trình, đề án khác về hỗ trợ DN, HTX.

10 tháng năm 2020, doanh thu lưu trú du lịch giảm 43,98% so với cùng kỳ năm 2019. Trong ảnh: Một nhóm du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh vui chơi tại Bãi Sau.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế nói chung chựng lại do dịch COVID-19, nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế của BR-VT vẫn tăng trưởng, trong đó thu ngân sách rất đáng khích lệ. Để đạt kế hoạch thu ngân sách đề ra, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị các sở, ngành không được chủ quan mà phải bám sát các giải pháp để đạt dự toán thu ngân sách. Cục Thống kê có trách nhiệm thống kê các chỉ tiêu tăng trưởng theo tháng, theo quý, báo cáo UBND tỉnh làm căn cứ trong chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội. Về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đến nay tỷ lệ đạt khá thấp, ngoài giải pháp tổng thể để thúc đẩy tiến độ, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các chủ đầu tư cần mổ xẻ, làm rõ nguyên nhân, hạn chế của từng dự án đầu tư công, trách nhiệm của sở, ngành, địa phương tới đâu cũng cần được làm rõ. Các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh cần tập trung tham mưu, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, tránh để chậm trễ, gây bức xúc trong nhân dân.

PHAN HÀ - MINH HƯƠNG