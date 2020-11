UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10 năm 2020: Thu ngân sách tăng

Sáng 6/11, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nố với các điểm cầu 8 huyện, thị xã, thành phố và 35 điểm cầu tại 35 xã, phường, thị trấn.

Tham dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng năm 2020 tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT, cho biết, trong điều kiện dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, ưu tiên phòng dịch được đặt lên hàng đầu, do vậy các ngành kinh tế đều tăng trưởng chậm. Những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là du lịch, xuất khẩu nông sản, thủy sản, dịch vụ vận tải, công nghiệp may mặc, giày da… Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng chịu nhiều tác động, phải điều chỉnh kế hoạch để ứng phó với dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, tình hình kinh tế - xã hội vẫn có một số điểm sáng nổi bật. Giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) 10 tháng ước đạt 244.988 tỷ đồng, tăng 7,58%. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 7.074 tỷ đồng, tăng 3,42%. Doanh thu dịch vụ cảng ước đạt 3.613 tỷ đồng, tăng 7,5%. Thu nội địa tăng 2,03%, thu ngân sách địa phương được hưởng tăng 14,6%. Lượng DN đăng ký mới vẫn tăng cao cả về số DN và vốn đăng ký, tăng 18,45% so cùng kỳ; vốn đăng ký bổ sung tăng 132% so cùng kỳ...

Cuộc họp cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 là: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch dự toán thu chi - ngân sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm 2021 -2025; chủ động phòng dịch COVID-19 và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; theo dõi tình hình cung cầu hàng hóa; xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, phục vụ Tết Nguyên đán 2021; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ…

Cuộc họp diễn ra trong ngày 6/11.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA