UBND tỉnh họp thường kỳ 9 tháng năm 2020: Dịch vụ cảng trên đà phục hồi

* Lần đầu tiên triển khai họp trực tuyến đến cấp xã, phường, thị trấn

Sáng 9/10, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Đây là lần đầu tiên cuộc họp được truyền trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố dự họp tại 8 điểm cầu 8 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, cho biết, 9 tháng đầu năm, dù trên địa bàn không xảy ra trường hợp lây nhiễm bệnh nhưng dịch COVID-19 đã gây những tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Các ngành kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng, tốc độ tăng trưởng chậm. Những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là du lịch, xuất khẩu nông sản, thủy sản, dịch vụ vận tải, may mặc, giày da…

Ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2020.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nhưng kinh tế - xã hội vẫn có một số điểm sáng như: Dịch vụ cảng trên đà phục hồi đạt tốc độ tăng trưởng 7,54% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp vẫn tăng trưởng; tổng vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tăng 33,07% so cùng kỳ; số doanh nghiệp bổ sung tăng vốn tăng 290,79% so cùng kỳ, vốn đăng ký bổ sung tăng 128,78% so cùng kỳ. Từ tháng 8 thu nội địa bắt đầu tăng trưởng dương. 9 tháng, giải quyết việc làm cho 29.373 lượt người, đạt 86,4% kế hoạch năm.

Cuộc họp diễn ra cả ngày 9/10.

