Mưa lớn gây thiệt hại hàng trăm ha lúa

Áp thấp dự báo sẽ tiếp tục gây mưa lớn Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 7/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp còn cách các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 170km. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên Biển Đông sẽ gây mưa lớn ở Trung Bộ, có nơi mưa tới 1.500mm, nguy cơ ngập lụt lớn và dài ngày. Đồng thời do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ ngày 7 đến 11/10, ở các tỉnh Trung Bộ đến Nam Bộ có khả năng mưa to đến rất to. Do đó, các địa phương cần có phương án thông báo và hỗ trợ người dân, người sản xuất nông nghiệp khi ngập úng có thể kéo dài.