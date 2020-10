Xuất khẩu sẵn sàng về đích

Kim ngạch xuất khẩu của BR-TV trong 9 tháng năm 2020 tăng 7,03% so với cùng kỳ, đạt hơn 6 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô hơn 3,7 tỷ USD, tăng 5,24% so với cùng kỳ. Các thị trường chủ lực của tỉnh duy trì được đà tăng trưởng, trong đó, thị trường châu Á tăng 11,06% so với cùng kỳ, đạt hơn 4,2 tỷ USD. Còn tại thị trường châu Âu cũng đã có sự tăng trưởng trở lại do nhu cầu nhập nguyên liệu sản xuất, hàng tiêu dùng tại các nước này tăng cao với kim ngạch xuất khẩu đạt 99,65 triệu USD, tăng đến 97,13%. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang một số quốc gia hiện đã tăng trở lại và xu hướng ngày càng tăng. Cụ thể như: Thị trường Campuchia (tăng 1,9 lần); Ấn Độ (tăng 1,3 lần); Singapore (tăng 93,71%); Hồng Kông (tăng 57,22%); Sri Lanka (tăng 28,39%); Trung Quốc (tăng 11,38%); Myanmar (tăng 5,03%) so với cùng kỳ). (Nguồn: Sở Công thương)