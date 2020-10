"Dân vận khéo" thúc đẩy sản xuất

Mới đây, tại lễ tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, diễn ra tại Hà Nội do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, Đảng bộ PVN có 4 tập thể, cá nhân được xướng tên. Đây là những đơn vị đã thực hiện tốt công tác dân vận tại các đơn vị, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Kỹ sư, công nhân PV GAS tham gia thu gom rác thải, làm sạch bãi biển trong đợt ra quân chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2020 diễn ra cuối tháng 9 vừa qua tại cảng cá Hưng Thái, huyện Long Điền.

Ông Phạm Hồng Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan (Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro) cho biết: Một trong những phương thức điển hình “dân vận khéo” tại đơn vị đó là thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua tổ chức tốt đối thoại định kỳ và hội nghị người lao động (NLĐ); giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ như: tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, ATVSLĐ…

Trong giai đoạn 2016-2019, Công đoàn Xí nghiệp đã phối hợp với chính quyền tổ chức thành công 12 buổi đối thoại định kỳ và 4 hội nghị NLĐ tại đơn vị. Tại các buổi đối thoại này, lãnh đạo Xí nghiệp đã nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng của NLĐ. Bên cạnh đó, Xí nghiệp đã tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo. Nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân trẻ của Xí nghiệp có nhiều sáng kiến, sáng chế đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động, góp phần tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị và sự phát triển chung của PVN. Điển hình như sáng kiến “Thiết kế và chế tạo hệ thống máy đo khuyết tật ống chống giếng khoan bằng hệ đa cảm biến LVDT đo bán kính từ phía trong theo 40 và 60 sector” của kỹ sư Đỗ Phi Long, vừa được tuyên dương tại hội nghị “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần XI năm 2020, diễn ra vào tháng 7/2020. Sáng kiến đưa vào áp dụng đã làm lợi cho Xí nghiệp hơn 600.000 USD.

Còn tại Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), phong trào “dân vận khéo” là tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trong DN mà còn hướng tới vì cộng đồng, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2016-2020, tổng số tiền PV GAS đã tài trợ cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, đền ơn đáp nghĩa... gần 500 tỷ đồng. Từ công tác dân vận thông qua hoạt động an sinh xã hội, văn hóa DN, hình ảnh, thương hiệu của PV GAS được quảng bá rộng rãi. Mối quan hệ của PV GAS với chính quyền và nhân dân các địa phương - nơi có các công trình khí đi qua được thắt chặt; nhận thức của nhân dân địa phương với việc bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống ống dẫn khí ngày càng cao… Bên cạnh công tác dân vận hướng tới cộng đồng và xã hội, PV GAS cũng coi trọng việc thực hiện an sinh xã hội hướng tới NLĐ nhằm khơi dậy và phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của mỗi người, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để NLĐ phát huy trí tuệ, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị.

3 tập thể và 1 cá nhân được tuyên dương gồm: Đảng bộ Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS); Đảng bộ Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Công đoàn PVCFC.

Phong trào “dân vận khéo” tại các DN ngành dầu khí được tuyên dương lần này còn gắn liền với các phong trào như: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thi đua về đích trước”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Theo đánh giá của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong những năm qua các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong DN; chú trọng phát huy quyền làm chủ của NLĐ. Công tác dân vận góp phần chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và NLĐ. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ được quan tâm đúng mức, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn trong những năm qua và những năm tiếp theo. Qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà PVN đề ra hàng năm.

Bài, ảnh: PHAN HÀ