Công an tỉnh và Sở KH-ĐT ký kết quy chế phối hợp

Ngày 14/10, Công an tỉnh và Sở KH-ĐT đã tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động đầu tư, DN trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT đã cùng ký kết Quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động đầu tư, DN với một số nội dung: tổ chức quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an về ANTT, bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ quan cũng như hoạt động của Sở KH-ĐT trên địa bàn tỉnh; triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trao đổi thông tin, tình hình, những vụ việc có dấu hiệu xâm phạm an ninh, an toàn, phá hoại, lộ bí mật nhà nước; phối hợp nghiên cứu, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh và thu hút đầu tư để kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp phù hợp…

TRUNG DUNG