Doanh nghiệp lớn mạnh thì Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển

Ngày 13/10, tại khách sạn Imperial (TP.Vũng Tàu), Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2020). Dự buổi họp mặt có các ông: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo các doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và hoa chúc mừng các DN điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020) và DN xuất khẩu uy tín của tỉnh BR-VT.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Viết Thanh đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nhân, nhà đầu tư, DN đã đồng hành với tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội những năm vừa qua. Chia sẻ khó khăn của các DN ở thời điểm hiện tại. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tác động không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, lãnh đạo tỉnh cũng như các cơ quan quản lý nhà nước đã và đang cố gắng làm hết sức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nhân, DN và nhà đầu tư. Cùng với việc triển khai những giải pháp tích cực của Chính phủ và của địa phương, tỉnh sẽ hỗ trợ, góp phần tạo điều kiện cho các DN vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì phát triển sản xuất kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cộng đồng DN tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, huy động vốn đầu tư, mở rộng sản xuất. Đồng thời, chủ động tham gia vào các thị trường xuất khẩu tiềm năng, cải tiến công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, sản xuất, từng bước tiếp cận với những công nghệ kỹ thuật và công nghệ quản lý tiên tiến của thế giới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để tự khẳng định thương hiệu của DN. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thành công của các DN, chính là thúc đẩy BR-VT đạt được mục tiêu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao và đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh đứng trong Top đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng DN, trong đó chú trọng các khâu đột phá như: Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức vùng, khu vực và thế giới; Tập trung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; Thực hiện hiệu quả mô hình chuyển đổi số và Đề án đô thị thông minh. Đồng thời, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các doanh nhân bên lề buổi họp mặt.

BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI

Tại cuộc họp, các DN cũng đánh giá cao môi trường và cơ hội đầu tư tại BR-VT. Đồng thời, tiếp tục có những hiến kế, góp phần đưa kinh tế phát triển mạnh hơn. Theo ông Paul Stoll, Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Khách sạn Imperial, ngành du lịch của Việt Nam nói chung và BR-VT nói riêng đã và đang bị tác động mạnh mẽ khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm xuống gần bằng 0. Du lịch trong nước có thời điểm gần như tê liệt. Điều này đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến các khách sạn, đại lý du lịch, công ty vận tải, giải trí, dịch vụ và IMPERIAL Group. Tuy nhiên, The IMPERIAL Group luôn xác định “Phải tiến lên khi thị trường đi xuống - Biến thách thức thành cơ hội”. Do đó, The IMPERIAL Group tiếp tục tái cấu trúc hệ thống, đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, tạo tính cạnh tranh mới cho sản phẩm. Đặc biệt, tập trung đào tạo nâng cao chất lượng cạnh tranh cho nguồn nhân lực, sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Ông Paul Stoll cũng cho rằng, để giúp DN du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững, cần chung tay xây dựng BRVT thành điểm đến du lịch mang tầm quốc tế, mang tên “Dải Rồng Vàng” - tuyến đường du lịch biển kết nối các DN cùng tạo chuỗi sản phẩm du lịch phù hợp với lợi thế cạnh tranh của tỉnh. “Dải Rồng Vàng” sẽ là thông điệp chính được quảng bá tại Việt Nam và nước ngoài như một sản phẩm du lịch ưu việt.

Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 10.761 DN hoạt động. Riêng trong 9 tháng năm 2020, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 1.293 DN thành lập mới, tăng gần 20% so cùng kỳ năm ngoái, với tổng vốn đăng ký hơn 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 33%. Tổng thu ngân sách (thu nội địa) 29.600 tỷ đồng. Các DN đã giải quyết việc làm 251.000 lao động.

Dịp này, UBND tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho các DN tiêu biểu. Trong đó có 7 DN được khen thưởng cấp Nhà nước: Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO; Công ty CP DIC số 4; Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu; Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu; Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu; Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3. 7 DN tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020: Công ty CP Dịch vụ Hàng hải - Dầu khí Hưng Thái; Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro; Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL; Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Chi nhánh tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty CP Sonadezi Châu Đức; Công ty Bay Trực thăng Miền Nam; Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, các DN mong muốn chính quyền tiếp tục đồng hành để hỗ trợ DN. Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh mong muốn tỉnh kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có chính sách cơ cấu lại các khoản nợ, dãn nợ cho các DN bị ảnh hưởng lớn. Có chính sách hạ thấp lãi suất cho vay để kích cầu đầu tư phát triển. Vì lãi suất cho vay của Việt Nam đang ở mức gần như cao nhất nhì thế giới. Ngoài ra, cần nới lỏng các thủ tục cho vay để DN thuộc mọi thành phần kinh tế có thể tiếp cận tín dụng một cách dễ dàng hơn. Đối với chính quyền và các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương cần hỗ trợ DN bằng cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải cách tính trì trệ từ một số cán bộ công chức, thiếu tinh thần trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng để rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho DN và người dân.

Bài, ảnh: PHAN HÀ, MINH HƯƠNG