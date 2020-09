Vì sao Dự án Vũng Tàu Paradise bị từ chối gia hạn?

UBND tỉnh vừa có văn bản số 9806/UBND-VP gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về Dự án khu du lịch Vũng Tàu Paradise. Theo đó, quan điểm của tỉnh là không gia hạn cho dự án vì thời gian qua dự án chậm triển khai thực hiện theo tiến độ cam kết, vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Dự án Vũng Tàu Paradise được triển khai trên khu đất rất có giá trị, nhưng hiệu quả khai thác không cao do không được đầu tư đúng cam kết.

Dự án Vũng Tàu Paradise được cấp phép vào ngày 23/4/1991 do Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise làm chủ đầu tư. Liên doanh này được thành lập từ sự kết hợp giữa đại diện phía Việt Nam là Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (nay là Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch quốc tế Vũng Tàu) với đối tác Đài Loan là Công ty Paradise Development and Investment.

Tổng mức đầu tư của dự án Vũng Tàu Paradise là 97,2 triệu USD, trong đó, phía Việt Nam góp 25% bằng quyền sử dụng đất của 220ha, 75% còn lại phía đối tác Đài Loan góp bằng tiền.

Ngày 7/6/1993, Công ty Dịch vụ du lịch Quốc tế Vũng Tàu đã bàn giao trên thực địa 220ha cho Công ty liên doanh để triển khai xây dựng công trình tại khu vực Bãi Sau (TP. Vũng Tàu). Đến năm 2016, dự án đã hết thời hạn theo giấy phép đầu tư. Tuy nhiên, trên tổng diện tích đất được giao 220ha, nhiều năm qua, nhà đầu tư chỉ đưa vào sử dụng khoảng 140ha (phần diện tích đã đầu tư hạng mục sân golf và khu nhà rông), còn lại 80ha (quy hoạch xây dựng khu khách sạn và khu văn hóa dân tộc) sử dụng không hiệu quả và không sử dụng trong thời gian dài, vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Vấn đề này đã được Thanh tra Bộ TN-MT nêu tại Kết luận số 1640/KLTr-BTNMT năm 2011.

Hơn nữa, trong quá trình xây dựng dự án, hai bên liên doanh không có sự thống nhất trong quản lý điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh như: bên ɴước ngoài chưa hoàn tất nghĩa vụ góp vốn theo quy định, không thống nhất về việc đăng ký lại doanh nghiệp và điều chỉnh thời hạn hoạt động của liên doanh. Đến khi hết thời hạn hoạt động (năm 2016), hai bên liên doanh cũng chưa thống nhất để đưa ra được quyết định chung về kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, các bên trong liên doanh đơn phương có các văn bản kiến nghị được cơ cấu lại doanh nghiệp (huy động các nhà đầu tư khác) để chứng minh năng lực, xin thực hiện dự án thêm 50 năm.

Tháng 11/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn việc thanh lý dự án theo các quy định về đầu tư và đất đai trong Dự án Paradise thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư. Về phương án xử lý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất 2 phương án vào tháng 11/2019. Phương án 1, thu hồi 220ha khu đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì khả năng tranh chấp đầu tư quốc tế có thể xảy ra vì tài sản trên đất của Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise chưa được xử lý, nội bộ liên doanh không thống nhất việc đăng lý lại doanh nghiệp để tiếp tục gia hạn hoạt động. Phương án 2, thu hồi 220ha khu đất, sau đó căn cứ quy định của Luật Đất đai, UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép nhà đầu tư hiện tại được thực hiện dự án và áp dụng trường hợp cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tiền thuê đất tính theo khung giá hiện hành.

Ngoài ra, thời hạn hoạt động của Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise đã hết theo quy định tại giấy phép đầu tư, công ty không đăng ký lại hoạt động theo quy định Luật Đầu tư 2005, Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014. Do đó, việc chấm dứt hoạt động dự án do hết thời hạn hoạt động sẽ đồng thời chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế, do đó không còn chủ thể để gia hạn thực hiện dự án.

Liên quan đến vướng mắc trong việc thanh lý tài sản trên đất, UBND tỉnh nêu rõ, theo quy định của Luật Đất đai, thời hạn sử dụng đất đã hết nhưng không được gia hạn nên Nhà nước thu hồi đất theo quy định. Theo quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thanh lý dự án và thanh lý tài sản trên đất theo quy định. Theo đó, việc thanh lý dự án thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư, Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise tự thanh lý dự án đầu tư sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản trong 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất. “Trường hợp nhà đầu tư không tự thanh lý, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai. Trường hợp công ty đã hoàn tất thủ tục thanh lý tài sản, nhà đầu tư tiến hành giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp”, UBND tỉnh nêu rõ.

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH