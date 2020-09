Đi lại và sức mua đều giảm

Dịp lễ 2/9 năm nay rơi vào giữa tuần, người lao động được nghỉ 1 ngày. Ghi nhận sức mua sắm trên thị trường cũng như nhu cầu đi lại của người dân không tăng đột biến.

Dịp nghỉ lễ nhưng bến xe Vũng Tàu khá vắng khách.

SIÊU THỊ GIẢM GIÁ HÀNG NGÀN MẶT HÀNG

Ghi nhận tại Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu trong ngày lễ 2/9 cho thấy, lượng khách đến siêu thị chủ yếu để mua thực phẩm và thức ăn nhanh. Để kích cầu tiêu dùng, Lotte Mart thực hiện giảm giá đến 50% hàng ngàn mặt hàng.

Ông La Trọng Nghĩa, Tổ trưởng tổ Marketting, Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu cho biết: Co.op Mart đang chạy chương trình giảm giá 21 liên tục, có những mặt hàng giảm 50%. Chương trình được bắt đầu từ 20/8 và kết thúc 9/9. Việc thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm giá của đơn vị nhằm góp phần chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng trong thời điểm khó khăn hiện nay.

So với ngày thường, dịp lễ 2/9 năm nay sức mua ở các siêu thị tăng nhẹ, khoảng 5%.

Ghi nhận tại số chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh như: Vũng Tàu, Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu); Bà Rịa (TP.Bà Rịa); Phước Hải (huyện Đất Đỏ); Long Điền… cho thấy, giá hải sản, thực phẩm, rau củ cũng ổn định. Cụ thể, giá mực ống dao động từ 100 ngàn - 270 ngàn đồng/kg (tùy loại), giá tôm từ 110 ngàn - 250 ngàn đồng/kg, nghêu 30 ngàn đồng/kg, móng tay 30-40 ngàn đồng/kg…

Riêng giá thịt heo vẫn đứng ở mức cao, từ 130-170 ngàn đồng/kg (tùy loại); thịt gà, vịt, ngan giá dao động từ 70 ngàn đến 120 ngàn đồng/kg... Ban Quản lý các chợ cũng cho biết, năm nay phần do nghỉ lễ rơi vào ngày giữa tuần, phần thì do ảnh hưởng của COVID-19 nên sức mua tại chợ trong dịp này giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019.

LƯỢNG KHÁCH ĐI LẠI GIẢM 70%

Tại Bến xe Vũng Tàu, dù đúng ngày lễ nhưng không khí vẫn như ngày thường, thỉnh thoảng có vài xe xuất bến. Các DN kinh doanh vận tải cho biết, mặc dù đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, nhân lực phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ nhưng lượng khách đến bến giảm 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Phạm Toàn, nhân viên phụ trách marketting Công ty Liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân (Havaz) cho biết, tính đến 16 giờ ngày 2/9, Havaz có 38 chuyến xe cả đi lẫn về từ Vũng Tàu-TP.Hồ Chí Minh và ngược lại, lượng khách trên xe đạt bình quân 6 người/chuyến, bằng những ngày cuối tuần.

Ở tuyến vận tải đường biển, lượng khách cũng giảm nhiều. Ở tuyến Vũng Tàu-TP.Hồ Chí Minh, đại diện Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (Greenlines DP) Chi nhánh Vũng Tàu cho biết, lượng khách giảm từ 60-70% so với cùng kỳ những năm trước. Riêng, tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu-Côn Đảo, ngày 2/9 do lượng khách ít nên tàu ngưng chạy, ngày 1/9 khách ra Côn Đảo chỉ có 200/598 ghế. Tuy dịp lễ nhưng tất các DN vận tải đều không tăng giá vé.

Ông Tạ Ngọc Thuận, phụ trách Bộ phận hậu kiểm, Trạm thu phí T3 cho biết, ngày 2/9, tổng số ô tô qua trạm T3 khoảng 23 ngàn lượt, tăng khoảng 15% so với ngày thường.

Người dân mua sắm tại Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu sáng 2/9.

Mặc dù lượng khách đi lại giảm nhưng lãnh đạo Bến xe và các DN vận tải vẫn luôn nhắc nhở đội ngũ lái xe, thuyền trưởng các phương tiện thủy nội địa thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông; nghiêm cấm chở quá số lượng hành khách, ép giá hành khách, “bán khách”, đón trả khách dọc đường. Lực lượng thanh tra Sở GT-VT tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường, trong đó có Quốc lộ 51, bến xe Vũng Tàu và bến tàu khách Vũng Tàu… nên tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông bảo đảm.

Bài, ảnh: HIẾU NGÂN