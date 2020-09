Trồng bắp lấy thân: Hướng sản xuất mới cho nông dân

Để nâng cao thu nhập cho nông dân, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã ký kết triển khai mô hình trồng bắp lấy thân làm thức ăn gia súc, xuất sang Hàn Quốc. Mô hình này đang mở ra hướng làm ăn mới cho nông dân Châu Đức.

Thu hoạch thân bắp tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức.

Thời điểm này, nhiều hộ dân ở các xã Bình Giã, Bình Trung và Xuân Sơn, huyện Châu Đức đang vào đợt thu hoạch cây bắp tươi.

Gia đình ông Nguyễn Đình Hoan (thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) có hơn 20 năm trồng bắp lấy hạt. Với 6 sào đất, một năm ông Hoan trồng được 1 vụ bắp, thu hoạch 6 tấn trái, sau khi trừ các chi phí, ông lãi 18 triệu đồng. Tháng 5/2020, được Hội Nông dân huyện khuyến khích trồng giống bắp lấy thân (số hiệu 7328). Cũng là diện tích cũ, chi phí như nhau (khoảng 6 triệu đồng) sau 3 tháng trồng, hiện ruộng bắp của gia đình ông chuẩn bị thu hoạch, ước sản lượng 50 tấn. Với giá công ty thu mua 650 đồng/kg, sau khi trừ các chi phí ông lãi 26 triệu đồng. Theo ông Hoan, ngoài năng suất cao hơn so với việc trồng bắp lấy hạt như trước đây, trồng bắp lấy thân nông dân không phải lo lắng nhiều về thời tiết. Ở khâu thu hoạch được DN hỗ trợ, do đó, giảm được chi phí và công lao động so với trước đây.

Hộ ông Lê Ngọc Vinh (xã Bình Giã, huyện Châu Đức), cũng đang trồng 3 sào bắp lấy thân. Theo ông Vinh, trước đây, gia đình ông trồng khoai mỳ, 1 vụ thu hoạch chỉ có lãi 10 triệu đồng, mỗi năm chỉ trồng được 1 vụ. Do đó, thu nhập không đáng kể. Nhưng với giống bắp lấy thân, ông Vinh dự kiến thu hoạch được 15 tấn, với giá thu mua 650 đồng/kg, mỗi vụ ông thu về gần 10 triệu đồng, ông có thể trồng 2-3 vụ trong năm, lợi nhuận vì thế tăng gấp 2-3 lần. “So với cây mỳ thì 1 năm mình mới trồng 1 vụ, mà bị ảnh hưởng thời tiết rất nhiều, còn giống bắp lấy thân này chỉ chăm sóc và tưới nước, trong các vụ sau tôi sẽ tiếp tục trồng”, ông Vinh so sánh.

Huyện Châu Đức là địa phương có diện tích trồng bắp lớn nhất của tỉnh, với khoảng 6.000ha. So với trồng bắp lấy hạt, trồng bắp lấy thân làm thức ăn chăn nuôi có hiệu quả kinh tế khá hơn nhờ mật độ trồng dày, thời gian sinh trưởng ngắn, tiết kiệm được nhiều công chăm sóc và thu hoạch, chi phí phân bón và thuốc trừ sâu bệnh. Qua tham khảo các mô hình thành công, Hội Nông dân huyện Châu Đức nhận thấy nhu cầu xuất khẩu cây bắp thuận lợi nên vận động nông dân chuyển đổi từ cây bắp truyền thống sang trồng bắp lấy thân làm thức ăn chăn nuôi.

Để bảo đảm đầu ra cho nông dân, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH LTD Trí Nguyễn - tỉnh Đồng Nai tiêu thụ thân cây bắp tươi thương phẩm 7328 xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2025, Công ty TNHH LTD Trí Nguyễn cam kết thu mua mỗi năm khoảng 3.000 tấn, với giá thu mua trong vụ đầu tiên là 650 đồng/kg, vụ thứ 2: 950 đồng/kg; vụ thứ 3 là 1.200 đồng/kg.

Thực hiện cam kết này, từ tháng 5/2020, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã vận động nông dân trồng bắp 7328 trên diện tích 40ha tại các xã Bình Giã, Bình Trung và Sơn Bình. Hiện bắp đã đến kỳ thu hoạch, bình quân mỗi ha cho sản lượng tính luôn thân từ 45-50 tấn. Với giá vụ 1: 650 đồng/kg, nông dân thu lợi nhuận gần 30 triệu đồng, cao hơn 10-12 triệu đồng so với các giống bắp lấy hạt.

Ông Thân Xuân Động, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Đức cho biết: Thời gian qua, Hội đã phối hợp cùng Hội Nông dân các xã Sơn Bình, Bình Trung, Bình Giã... tiến hành khảo sát và triển khai mô hình trồng bắp lấy thân xuất khẩu sang Hàn Quốc.Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã triển khai được 40- 45ha. So với trồng bắp lấy hạt thì mô hình trồng bắp lấy thân giảm được chi phí đầu tư và được DN tổ chức thu mua tại vườn cho nông dân. Bước đầu đã mang lại hiệu quả cho người trồng.

“Mặc dù mô hình trồng bắp lấy thân làm thức ăn gia súc xuất khẩu đang mang lại giá trị lợi nhuận cao cho nông dân, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, nếu không ký kết hợp tác đầu ra cho sản phẩm. Chính vì vậy, Hội Nông dân huyện Châu Đức khuyến cáo nông dân chỉ nên chuyển đổi trồng giống bắp này trên các diện tích sản xuất kém hiệu quả, tránh tình trạng phát triển ồ ạt dẫn đến cung vượt cầu” ông Động nhấn mạnh thêm.

