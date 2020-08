Kiên quyết xử lý nợ đọng thuế

Dù đã thực hiện nhiều giải pháp tăng thu ngân sách, tuy nhiên, số nợ thuế trên địa bàn tỉnh đã không ngừng tăng lên qua từng năm. Đến nay, số nợ thuế lên đến hơn 1.800 tỷ đồng. Trước thực trạng này, ngày 11/8, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan nhằm đề ra các giải pháp chống thất thu thuế.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh là một trong những doanh nghiệp nộp thuế cao. Trong ảnh: Nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh thu gom quỳ vé. Ảnh: MINH TÂM

SỐ THU NGÂN SÁCH GIẢM

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Cường, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh qua Cục Thuế tỉnh là hơn 32 ngàn tỷ đồng, đạt 57,2% dự toán pháp lệnh (DTPL) và bằng 93,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu dầu thô hơn 12,5 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 64% DTPL; thu ngoài dầu thô là 19.483 tỷ đồng, đạt 53,5% DTPL.

Theo ông Cường, từ đầu năm đến nay, số thu ngân sách qua đơn vị giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Rà soát cho thấy, 6 tháng đầu năm hồ sơ khai thuế đã nộp giảm, hồ sơ khai thuế chậm nộp tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do, những tháng đầu năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều DN phải thực hiện giãn cách xã hội; thậm chí, nhiều DN đóng cửa nên không thực hiện hồ sơ khai thuế đúng thời hạn quy định. Một số cá nhân đại diện nộp thuế (người nộp thuế) do mới thành lập nên chưa nắm bắt kịp quy định về kê khai thuế. Cụ thể, trong tổng số hồ sơ khai thuế chưa nộp có 588 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; 606 trường hợp người nộp thuế không nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân do không phát sinh chi trả thu nhập cũng không thể xử phạt người nộp thuế; 151 trường hợp tạm ngừng kinh doanh; 90 trường hợp đang thực hiện thủ tục giải thể; chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Bên cạnh đó, mặc dù bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhưng hiện nay Luật Quản lý thuế chỉ quy định tính tiền chậm nộp, chưa có chế tài nên cơ quan Thuế gặp khó khăn trong công tác đôn đốc các cá nhân nộp thuế dứt điểm vào ngân sách nhà nước. Có gần 300 tỷ đồng nợ thuế Cục Thuế đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế, phối hợp thu cũng không thu được do người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh; 123 tỷ đồng tiền thuế nợ các khoản đất phi nông nghiệp và nợ nhỏ của hộ kinh doanh không thể thực hiện cưỡng chế do không có tài khoản, không sử dụng hóa đơn, kê biên tài sản nên không thể thực hiện được vì vướng mắc về thủ tục định giá, lưu kho.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa ngành thuế với các sở, ngành có liên quan chưa chặt chẽ, nhất là các dự án có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Chẳng hạn, các dự án có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa được phê duyệt giá đất cụ thể. Do đó, chủ đầu tư chậm nộp thuế đất.

ĐỀ RA NHIỀU GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU THUẾ

Ông Nguyễn Minh Cường cho biết thêm, thời gian qua, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được đơn vị triển khai kịp thời, nhanh chóng. Cục Thuế tỉnh cũng đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền vận động đôn đốc các tổ chức, cá nhân nộp thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp nợ thuế nhưng không chịu nộp thuế.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành thuế đã cưỡng chế 448 trường hợp với số tiền 266,85 tỷ đồng. Trong đó, cưỡng chế bằng biện pháp phong tỏa, trích tiền từ tài khoản ngân hàng 327 trường hợp với số tiền cưỡng chế là 196 tỷ đồng; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 61 trường hợp với số tiền 61,3 tỷ đồng; cưỡng chế kê biên tài sản 1 trường hợp số tiền 50 triệu đồng; cưỡng chế thu từ bên thứ ba là 2 trường hợp với số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, ngành Thuế đã cưỡng chế bằng biện pháp gửi công văn đề nghị Sở KH-ĐT thu hồi giấy phép 57 trường hợp, với số tiền 9 tỷ đồng...

Nhờ triển khai nhiều giải pháp, trong 6 tháng đầu năm Cục Thuế tỉnh đã thu được 700 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó có 267 tỷ đồng của năm 2019 chuyển sang.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, dù đã áp dụng nhiều biện pháp đốc thúc đòi nợ thuế, nhưng số tiền nợ thuế, nợ thuế khó đòi vẫn tiếp tục tăng. Tính đến hết tháng 6, tổng số tiền nợ thuế (trừ dầu thô) là 1.801 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,9% so với DTPL năm 2020. Trong đó nợ khó thu là 934 tỷ đồng; nợ có khả năng thu là 867 tỷ đồng.

Trước tình trạng nợ thuế ngày càng tăng cao, ông Lê Ngọc Khánh yêu cầu Cục Thuế tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các giải pháp thiết thực để tập trung thu các khoản nợ đọng có hiệu quả. Rà soát các dự án còn nợ thuế để xử lý kiên quyết, dứt điểm. Đồng thời, ngành thuế lên kế hoạch làm việc với từng nhóm DN, ngành nghề có lãnh đạo tỉnh tham dự để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho DN. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ, xử lý kịp thời đối với các trường hợp được miễn giảm, gia hạn thuế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngành TN-MT cần tìm đơn vị thẩm định giá đất có chất lượng để nhanh chóng ban hành đơn giá cho các dự án để chủ đầu tư có cơ sở nộp tiền thuế đất. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cán bộ, công chức thuế, tránh để tình trạng cán bộ thuế “làm khó” DN.

Về phía Cục Thuế, ông Nguyễn Minh Cường cho biết: Năm 2020, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 56.043 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô 19.600 tỷ đồng, thu nội địa 36.443 tỷ đồng. Với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu NSNN ở mức cao nhất, Cục Thuế tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong 6 tháng cuối năm, đó là đôn đốc các đơn vị xử lý số dư tài khoản tạm thu, tạm giữ và các khoản phí, lệ phí chờ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới có hiệu lực ngày 1/7/2020 đến người nộp thuế; Giám sát chặt chẽ công tác quản lý đăng ký, kê khai, kế toán thuế; tiến hành đối chiếu rà soát chính xác các khoản nợ thuế, thực hiện nghiêm túc các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Song song đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch; triển khai thực hiện chính sách liên quan đến các khoản thu từ đất...

Tính đến 24/6, toàn tỉnh có 859.697 người nộp thuế đang hoạt động, trong đó có 12.334 DN, 1.998 tổ chức kinh tế, tổ chức khác; 20.183 hộ kinh doanh cá thể và 825.182 cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân. Thời gian qua, công tác xử phạt từng bước được tăng cường xử lý kịp thời,theo đó, 6 tháng đầu năm Cục Thuế đã ban hành 1.213 quyết định xử phạt của 1.810 lượt hồ sơ với số tiền phạt là 1,96 tỷ đồng, tăng 184 quyết định so với cùng kỳ năm trước.

PHAN HÀ - QUANG VŨ