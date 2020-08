Kiến nghị xử phạt 975 triệu đồng đối với hành vi tái phạm xây dựng trái phép

Ngày 10/8, UBND UBND TP. Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 5928, kiến nghị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu, với số tiền 975 triệu đồng.

Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu đã tái phạm trong xây dựng các công trình gồm: Công trình thứ nhất là nhà ở liền kề cao khoảng 18m, 5 tầng đang thi công hoàn thiện với diện tích xây dựng 420m2; Công trình thứ 2 là đế ximen, đà kiềng bê tông cốt thép, đang làm sắt sàn tầng 3, diện tích 80m2; Công trình thứ 3 là đế ximen, đà kiềng bê tông cốt thép 3 tầng, diện tích xây dựng 80m2; công trình thứ 4 là công trình ép cọc, diện tích xây dựng 180m2. Cả 4 công trình đang thi công tại một phần thửa đất số 169, tờ bản đồ số 9 và thửa đất số 11, tờ bản đồ số 18 ở địa chỉ 846-848, đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu.

Điều đáng nói là trước đó, ngày 27/9/2019, UBND TP. Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 313/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu cũng tại thửa đất này. Tuy nhiên, Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu vẫn có hành vi tái phạm và ngày 27/7/2020, UBND phường Rạch Dừa đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, đồng thời đề xuất UBND TP.Vũng Tàu xử lý hành vi “đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm theo Điểm c, Khoản 9, Điều 15, Nghị định số 139/2017 của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực xây dựng với mức phạt từ 950 triệu đồng đến 1 tỷ đồng”.

Căn cứ quy định tại Nghị định 139 về xử phạt trong lĩnh vực xây dựng và các tài liệu kèm theo báo cáo 1231/BC-UBND của UBND phường Rạch Dừa ngày 29/7/2020, UBND TP.Vũng Tàu kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu với các nội dung: mức phạt hành chính với số tiền 975 triệu đồng; biện pháp khắc phục hậu quả là buộc Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu tháo dỡ 4 công trình xây dựng vi phạm nêu trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định. Trường hợp Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu không tự giác tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ theo quy định và công ty này phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.

ĐÔNG HIẾU