Đạm Phú Mỹ lần thứ 5 lọt vào top 50 thương hiệu dẫn đầu

Ngày 5/8, Lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) cho biết, thương hiệu Đạm Phú Mỹ của PVFCCo tiếp tục nắm giữ vị trí dẫn đầu danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2020 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố.

Vận chuyển phân đạm vào kho tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Đây là lần thứ 5 Đạm Phú Mỹ lọt vào danh sách này và là thương hiệu phân bón duy nhất lọt vào top 50 thương hiệu.

Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này dựa trên phương pháp đánh giá của Forbes (Mỹ), tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của DN. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo, có bề dày hoạt động trên 10 năm, sản phẩm có độ phủ và mức độ nhận biết cao với người tiêu dùng. Những số liệu sử dụng trong phương pháp này được lấy từ Báo cáo Tài chính đã công bố của các công ty.

6 tháng đầu năm 2020, sản lượng sản xuất của các nhà máy Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ đạt hơn 480 ngàn tấn, tăng 60% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng urê Đạm Phú Mỹ đạt 430 ngàn tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón đạt 550 ngàn tấn, tăng 29% so với cùng kỳ. Riêng sản lượng urê Đạm Phú Mỹ tăng 53% đạt hơn 400 ngàn tấn. Sản lượng kinh doanh NPK Phú Mỹ tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 43 ngàn tấn.

Tin, ảnh: THU THẢO