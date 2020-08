Chủ động kết nối việc làm cho người lao động

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang khiến số lao động mất việc làm gia tăng. Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ việc làm cho người lao động (NLĐ).

NLĐ làm thủ tục hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

CHẬT VẬT TÌM VIỆC LÀM MỚI

Từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Trung tâm DVVL) đã tiếp nhận hơn 10.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), tăng 12,75% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhóm lao động mất việc làm chủ yếu là chưa qua đào tạo nghề; lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất giày da, may mặc, nhà hàng, khách sạn... Trong khi đó, so với cùng kỳ năm 2019, số DN đăng ký tuyển dụng lao động tại Trung tâm DVVL giảm 51%.

NLĐ đăng ký tìm việc tại phiên giao dịch lần thứ 1 năm 2020.

Chị Nguyễn Thị Hoa (828, Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) trước đây là công nhân may mặc tại một DN trên địa bàn TP. Vũng Tàu với thu nhập 7 triệu đồng/tháng. Từ tháng 5/2020, công ty không có đơn hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chị Hoa là một trong số 400 lao động mà công ty cắt giảm. “Tôi cũng như những lao động khác đều thông cảm trước quyết định của Công ty. Sau khi mất việc, tôi đã đi xin việc nhiều nơi nhưng chưa có kết quả”, chị Hoa buồn rầu nói.

Để hỗ trợ DN và NLĐ, Trung tâm DVVL đã kết nối bằng hình thức trực tuyến và tư vấn việc làm, học nghề cho 1.158 lượt lao động; 47 DN được hỗ trợ tư vấn trực tuyến; 106 lao động được hỗ trợ việc làm trực tuyến... “Thị trường lao động vừa khởi động lại sau thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì nay lĩnh vực dịch vụ, du lịch, giải trí... tiếp tục gặp khó khăn do dịch bùng phát trở lại. Nhiều DN vừa tuyển lao động vào làm chưa được 1 tháng lại phải cho tạm nghỉ”, ông Nguyễn Trọng Huy, Phó Trưởng Phòng Tư vấn việc làm, Trung tâm DVVL cho biết.

ĐẨY MẠNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Trước tình hình trên, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đang hỗ trợ NLĐ bằng nhiều giải pháp linh hoạt. Tại các điểm tiếp nhận, giải quyết chế độ TCTN, Trung tâm DVVL tiến hành tư vấn, định hướng nghề, giới thiệu việc làm miễn phí cho NLĐ.

Ông Nguyễn Trọng Huy cho biết, Trung tâm DVVL đã thu thập thông tin việc làm trống, hồ sơ của những người đến làm thủ tục hưởng TCTN và cả lao động tự do, cũng như nhu cầu tuyển dụng của DN để xây dựng cơ sở dữ liệu về cung-cầu lao động đồng bộ, cung cấp thông tin kịp thời cho DN và NLĐ. Đơn cử như một số DN trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản, may mặc có quy mô lớn do có sự chuẩn bị nguyên liệu sẵn từ trước nên vẫn đang cần nhân công sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng lao động. Trong đó, có DN tuyển khoảng 3.000 lao động phổ thông. Đồng thời, Trung tâm DVVL tiếp tục đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm để lao động bị mất việc, ngừng việc, thiếu việc có thể làm các công việc bán thời gian.

Hiện nay, Trung tâm DVVL cũng đang triển khai phiên giao dịch việc làm trực tuyến nhằm kết nối cung-cầu lao động. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức để cung cấp cho NLĐ những thông tin cần thiết, cập nhật ngành nghề đào tạo, nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh, mở ra cho NLĐ thêm nhiều cơ hội việc làm. Thời gian tới, Trung tâm DVVL sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ về tư vấn, kết nối hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, BHTN, thông tin thị trường lao động 6 tháng cuối năm cho NLĐ...

Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Phòng LĐ-VL-TL, Sở LĐTBXH nhận định: Tỷ lệ lao động thành thị thất nghiệp tăng cao, ước tính tăng từ 3,5%-4%. Trước tình hình này, các DN chủ động tìm thị trường mới và thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh… Đồng thời, phối hợp với các ngành, địa phương, KCN tiến hành khảo sát tình trạng lao động bị mất việc, có nhu cầu học nghề, để xây dựng chương trình đào tạo nghề theo nguyện vọng của NLĐ. Cùng với đó, các đơn vị chức năng tăng cường kết nối với DN để tổ chức đào tạo nghề, tìm kiếm cơ hội việc làm mới cho NLĐ theo sát nhu cầu thị trường.

