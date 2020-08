Ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng chậm

Sáng 7/8, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7; thảo luận và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đến tháng 7 các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn chưa trở lại quy mô hoạt động như thời gian trước khi có dịch. Tăng trưởng các ngành kinh tế chủ yếu vẫn thấp hơn chỉ tiêu tăng trưởng bình quân cả năm.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng trưởng chậm. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại Công ty CP Kỹ thuật cửa Huynh Đệ (TP. Vũng Tàu).

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí ước đạt 25.110 tỷ đồng, tăng 7,71%; lũy kế 7 tháng ước đạt 167.239 tỷ đồng, tăng 6,74%. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 1.392 tỷ đồng, giảm 4,66% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 306 tỷ đồng, giảm 36,35%; lũy kế 7 tháng ước đạt 1.579 tỷ đồng, giảm 50,18% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước khoảng 6.016 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng ước khoảng 46.025 tỷ đồng, đạt 60,5% dự toán, giảm 12,1% so cùng kỳ...

Tại cuội họp, các sở, ngành, địa phương đã thảo luận làm rõ hơn về những nguyên nhân tồn tại, giải pháp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2020, bảo đảm vừa phát triển kinh tế vừa chủ động phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Quang Vũ