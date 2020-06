Kiến nghị bố trí 200 tỷ đồng cho dự án cầu Phước An

Ban Quản lý dự án giao thông khu vực CM-TV cho biết, đơn vị này đã gửi tờ trình tham mưu UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Phước An và bố trí 200 tỷ đồng trong năm 2020 để chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực CM-TV đã có văn bản gửi UBND tỉnh kiến nghị Bộ GT-VT về việc xin ý kiến về vị trí xây dựng cầu Phước An, kết nối TX. Phú Mỹ với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, 2 tỉnh BR-VT và Đồng Nai đã thảo luận nhiều lần về việc tịnh tiến cầu Phước An về phía thượng lưu sông Thị Vải để hạn chế việc chồng lấn hành lang an toàn giữa cầu Phước An và cầu cảng Phước An. Theo đó, cầu Phước An phải cách cầu cảng Phước An 40m về phía thượng lưu.

Dự án cầu Phước An, có tổng chiều dài khoảng 3,76km, trong đó tổng chiều dài toàn cầu là 3.477m. Dự án có tổng mức đầu tư 4.879 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

AN NHỰT