Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn vay

Ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh BR-VT tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - DN nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN Việt Nam; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Lợi, Giám đốc NHNN, Chi nhánh tỉnh BR-VT đồng chủ trì hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại hội nghị.

NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Lợi, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh cho biết: Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam và UBND tỉnh về triển khai các giải pháp cấp bách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID- 19, NHNN chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các NHTM quyết liệt triển khai thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn giảm lãi, phí; giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để thông tin, tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ của ngành ngân hàng đến các đối tượng thụ hưởng chính sách. Theo đó, 5 tháng đầu năm 2020, các NH điều chỉnh giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với một số lĩnh vực ưu tiên là 5%/năm (giảm 1%/năm so với thời điểm trước dịch).

Đến nay, đã có 15 chi nhánh NHTM triển khai chính sách hỗ trợ khách hàng, đưa ra các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi. Bên cạnh đó, đã có 12 NH triển khai các chương trình ưu đãi về dịch vụ thanh toán trực tuyến qua ngân hàng (giảm, miễn phí dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng).

Như vậy, các NH đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 222 khách hàng, với tổng dư nợ là 867 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ 180 khách hàng với dư nợ 3.217 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi thấp hơn so với lãi suất cho vay trước khi có dịch khoảng từ 1-2% cho 2.225 khách hàng với doanh số cho vay mới lũy kế từ ngày 23/1/2020 đạt 6.713 tỷ đồng.

Ngoài kết quả nêu trên, NH đang xem xét, giải quyết 1.999 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 337 DN và 1.662 cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh với tổng dư nợ đề nghị là 9.874 tỷ đồng.

Minh họa cho nội dung này, ông Đoàn Văn Tuyến, Giám đốc Vietcombank (VCB), chi nhánh Vũng Tàu thông tin: Trong thời gian qua, VCB đã triển khai nhiều chương trình để hỗ trợ DN bị ảnh hưởng COVID-19 như: Giảm lãi suất cho vay, giãn nợ… Lợi nhuận mà VCB dự kiến để giảm lãi vay cho khách hàng mùa COVID-19 là 2.240 tỷ đồng.

Ông Đỗ Gia Hồng, Giám đốc HDBank Vũng Tàu cho hay, đơn vị đã thực hiện rà soát khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi COVID-19 để thực hiện hỗ trợ. Cụ thể, đã cấu lại thời hạn trả nợ; miễn giảm lãi, phí cho 23 khách với tổng dư nợ được cơ cấu 614 tỷ đồng, giữ nguyên nhóm nợ cho nhiều khách hàng thiệt hại do dịch bệnh; triển khai gói tín dụng ưu đãi 5.000 tỷ đồng cho khách hàng mở tài khoản chi lương cho cán bộ nhân viên; ưu đãi phí và lãi suất áp dụng cho DN dược, thiết bị - vật tư y tế…. Đến nay, tổng dư nợ tại HDbank 5.663 tỷ đồng, tăng 430 tỷ đồng, tương đương 8,2% so với cuối năm 2019.

ÔNG LÊ NGỌC KHÁNH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Các ngân hàng cần chia sẻ tối đa khó khăn với doanh nghiệp Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhất quán, đồng bộ các chính sách nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN và khôi phục lại các hoạt động kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, hệ thống NH đã có những đóng góp tích cực. Thời gian tới, các NH cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của ngành, kéo giảm lãi suất cho vay ở mức phù hợp để hỗ trợ DN và thị trường. Song song đó, các NH tiếp tục chia sẻ tối đa khó khăn với khách hàng vay vốn, đẩy nhanh tiến độ xử lý các kiến nghị, đề xuất của khách hàng liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020 của NHNN. Đối với các DN, cần tăng cường năng lực quản trị điều hành, tái cấu trúc hoạt động, xây dựng phương án chuyển đổi sản xuất - kinh doanh hiệu quả, minh bạch tài chính; chuẩn bị đầy đủ tài liệu chứng minh thiệt hại, khó khăn để các các tổ chức tín dụng có giải pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời.

CẦN KÉO DÀI THỜI GIAN GIÃN NỢ

Mặc dù ngành NH đã tích cực hỗ trợ các DN, tuy nhiên do chưa thể quay trở lại hoạt động bình thường sau dịch bệnh, nên nhiều DN mong muốn được tiếp tục kéo dài thời hạn trả nợ ngân hàng. Tại hội nghị, các DN đề nghị NHNN kéo dài thời gian kể từ ngày 23/1/2020 đến ngày liền kề sau 12 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch.

Ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV cho rằng, DN vay vốn nhập khẩu hàng hóa mua nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh trước và trong khi bệnh xảy ra bị ngưng trệ, hàng hóa không lưu thông và tiêu thụ được. Do vậy, nên coi khoản vay này như là bị ảnh hưởng thiệt hại do dịch bệnh để xem xét xử lý khoanh, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay. Đối với những DN nợ đến hạn nhưng không có nguồn doanh thu do sản xuất ngưng trệ, ông đề nghị NH khoanh và gia hạn lại cho đến hết năm, đồng thời hỗ trợ cho vay vốn mới để tiếp tục ổn định phát triển sản xuất.

Ông Bùi Lâm, Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế & Xây dựng Nam Trung (TX. Phú Mỹ) cũng đề nghị: Hiện nay, nên nhiều DN đang “nợ chồng nợ”. Do có nợ xấu nên không thể vay vốn để khôi phục sản xuất. Ông Bùi Lâm kiến nghị cơ quan chức năng và các NH có giải pháp khoanh nợ cho DN. Các NH nên công bố rõ các tiêu chí để DN có thể tiếp cận được các gói hỗ trợ đang triển khai hơn.

Giải đáp các kiến nghị của DN, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cho rằng, các DN đã phản ánh những khó khăn xuất phát từ thực tiễn trong quá trình hoạt động. Do đó, NHNN sẽ ghi nhận, tiếp thu để có cách điều hành linh hoạt, phù hợp hơn. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ tối đa DN và người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay, NHNN tiếp tục yêu cầu các NH đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Công nhân Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng Nam Trung sản xuất kết cấu thép cho dự án xưởng 2000m2 ở KCN Phú Mỹ 3 (TX. Phú Mỹ)

Bài, ảnh: PHAN HÀ- QUANG VINH