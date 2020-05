Bảo đảm không thiếu điện mùa khô 2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô, ngành điện lực sẽ khai thác tối đa nguồn nhiệt điện than và khí, đồng thời huy động nhiệt điện chạy dầu theo phương thức và nhu cầu phụ tải.

Vận hành tổ máy tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) cho biết, đơn vị hiện quản lý 11 nhà máy điện (NMĐ), tổng công suất lắp đặt 5.874 MW. 5 tháng đầu năm 2020, hệ số khả dụng nhà máy thủy điện đạt 93,81%, nhiệt điện than 93,37%, nhiệt điện khí 98,21%. Sản lượng điện ước đạt 13,369 tỷ kWh, tương ứng 40,99% kế hoạch năm.

Tại Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành 4 nhà máy điện (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), với tổng công suất 2.540 MW, chiếm tỷ trọng khoảng 47% công suất lắp đặt toàn EVNGENCO 3.

Nhờ chuẩn bị và triển khai những kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, EVNGENCO3 sẽ bảo đảm cung cấp điện cho mùa khô năm 2020 và cho năm 2021. Kế hoạch cung ứng than cho các NMĐ của EVNGENCO3 trong năm 2020 và các năm tiếp theo đã được Tổng Công ty chuẩn bị sẵn sàng.

Cụ thể, về cung cấp khí cho NMĐ Phú Mỹ, Bà Rịa, khí cấp bình quân cho sản xuất điện khu vực Đông Nam bộ trong 5 tháng đầu năm 2020 khoảng 16,01 triệu m3/ngày. Để bù đắp cho lượng khí thiếu hụt trong thời gian tới, EVNGENCO3 hiện đang triển khai mua khí hóa lỏng LNG để cấp bổ sung. Về cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và Ninh Bình, EVNGENCO3 đang tập trung thực hiện hợp đồng mua bán than dài hạn với Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc.

Theo đó, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 hiện đã ký kết hợp đồng mua bán than dài hạn với TKV và Tổng Công ty Đông Bắc, tổng khối lượng cam kết là 2 triệu tấn/năm (đạt 50% nhu cầu sản xuất điện), với khối lượng còn lại EVNGENCO3 sẽ chủ động mua than nhập khẩu và than trong nước để tăng tính chủ động. Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã ký kết hợp đồng mua bán than dài hạn với TKV với khối lượng 3 triệu tấn/năm, khối lượng than còn lại khoảng 500.000 tấn - 800.000 tấn sẽ triển khai hợp đồng với Tổng Công ty Đông Bắc. Riêng Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình đã ký hợp đồng mua bán than dài hạn với Tổng Công ty Đông Bắc và TKV, tổng khối lượng là 300.000 tấn/năm.

Về khâu chuẩn bị vận hành NMĐ Phú Mỹ sử dụng nhiên liệu khí LNG, ông Đinh Quốc Lâm, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 thông tin thêm, Tổng Công ty hiện đã triển khai phát hành hồ sơ mời thầu cho gói thầu “Mua bổ sung khí nhập khẩu cho vận hành sản xuất điện của các NMĐ Phú Mỹ”. Trong đó, khối lượng khí cung cấp hàng năm 0,4 triệu tấn/năm. Hiện tại, công tác đấu nối và hiệu chỉnh tổ máy, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã phối hợp với Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) khảo sát và lập phương án đấu nối nhận khí LNG cho NMĐ Phú Mỹ 2.1MR. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã làm việc với Nhà thầu Siemens để chuẩn bị cho công tác hiệu chỉnh thông số của các tổ máy GT24/GT25 theo đặc tính khí LNG sau tái hóa khí. “NMĐ Phú Mỹ 2.1MR sử dụng khí LNG để phát điện sẽ bù đắp được tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn khí thiên nhiên trong nước trong các năm tới, mở ra khả năng có nhiên liệu khí để vận hành Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa (390 MW) hiện chủ yếu ngừng dự phòng. Đây là phương án góp phần quan trọng đáp ứng phụ tải khu vực miền Nam và bảo đảm an ninh cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia”, ông Đinh Quốc Lâm cho hay.

Bài, ảnh: HỒNG ANH