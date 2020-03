Thúc đẩy xã hội hóa chợ truyền thống - Kỳ 2: Nơi hiệu quả, nơi không

Trên địa bàn tỉnh có 12 chợ đã thực hiện XHH do các DN kinh doanh và quản lý. Thời gian qua, thực hiện mô hình XHH chợ, một số DN đầu tư xây dựng chợ, cho thấy, các chợ do DN đầu tư có cơ sở hạ tầng khá tốt, hệ thống thoát nước và PCCC bảo đảm yêu cầu. Việc đầu tư chợ theo hình thức XHH đã góp phần giúp bộ mặt chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh ngày càng khang trang hơn, giúp giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, ngoài một số chợ hoạt động hiệu quả, vẫn còn nhiều chợ XHH bị bỏ không, gây lãng phí. Những chợ XXH không thành công qua khảo sát và đánh giá cho thấy, nguyên nhân chính là do hầu hết giá thuê quầy sạp của những chợ được XHH cao hơn nhiều so với các chợ xây dựng bằng ngân sách Nhà nước nên không thu hút được nhiều tiểu thương vào kinh doanh. Mặt khác, một số chợ XHH nằm ở vị trí không thuận tiện, các chợ tự phát quanh khu vực chợ xây mới vẫn chưa được xử lý triệt để khiến việc kinh doanh của tiểu thương ế ẩm ÔNG LÊ HOÀNG MÃNH,

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI, SỞ CÔNG THƯƠNG