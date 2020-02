Saigon Co.op hỗ trợ nông dân và người tiêu dùng

Chiều 6/2, Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho biết, hiện nay hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... trên cả nước bắt đầu giảm giá các mặt hàng nông thủy sản; giảm giá mạnh các mặt hàng tăng cường lượng vitamin C giúp người dùng gia tăng sức đề kháng và an toàn cho sức khỏe.

Cụ thể, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op giảm giá mạnh sản phẩm chanh tươi, cá basa, thịt heo, thanh long, dưa hấu... Đặc biệt, Saigon Co.op sẽ bán hàng không lợi nhuận đối với 3 mặt hàng nông sản, gồm: thanh long, dưa hấu và cá basa của các tỉnh miền Tây Nam bộ. Với giá thu mua tại nguồn cao hơn thương lái, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... đang bán thanh long ruột trắng và ruột đỏ với giá khuyến mãi từ 4.800 đồng/kg đến 9.900 đồng/kg. Riêng dưa hấu với giá khoảng 9.500 đồng/kg, tùy theo khu vực địa lý của siêu thị. Hai mặt hàng này được Saigon Co.op chọn lọc và thu mua giá cao từ nguồn hàng của những nhà vườn, HTX khu vực miền Tây Nam bộ, đáp ứng tốt tiêu chuẩn về ngoại quan, độ trưởng thành, yếu tố vi sinh để đưa vào bán hàng không lợi nhuận. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị của Saigon Co.op cũng đang áp dụng giảm giá 20% cho mặt hàng cá basa nguyên con không đầu đạt chuẩn xuất khẩu. Dự kiến tổng lượng tiêu thụ của 3 mặt hàng nông thủy sản này trong thời gian tới sẽ khoảng 6.000 tấn.

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Tổng giám đốc thường trực Saigon Co.op cho biết, đối với các mặt hàng giúp tăng sức đề kháng và có lợi cho sức khỏe đang được rất nhiều người tiêu dùng trên cả nước quan tâm cũng được hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op phối hợp các nhà cung cấp cùng giảm giá, khuyến mãi. Tham gia giảm giá nhiều nhất, có thể kể đến nhóm hàng thương hiệu Co.op Select với mặt hàng chanh tươi không hạt, chuối tươi loại 1, bưởi da xanh... áp dụng mức giảm giá trung bình 15% - 20% so với giá bán trước đó.

Theo ông Nguyễn Anh Đức, trái ngược với thông tin thịt heo khan hàng, giá cao trên thị trường, hiện lượng thịt heo an toàn, heo VietGAP về hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... của Saigon Co.op vẫn ổn định. Ngoài ra, Saigon Co.op đang áp dụng giảm giá từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng/kg, tương đương giảm giá 15% cho các loại chân bắp giò, xương và sườn lợn non. “Dự kiến tổng lượng hàng hóa Saigon Co.op phối hợp nhà cung cấp, đơn vị sản xuất tham gia giảm giá để hỗ trợ cho người tiêu dùng trước dịch bệnh do chủng mới virus Corona chỉ riêng đợt này là 12.000 tấn nông thủy sản. Trong đó, có khoảng 6.000 tấn hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân miền Tây gặp khó đầu ra và hơn 6.000 tấn nhu yếu phẩm, thực phẩm”, ông Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh.

Trước đó, Saigon Co.op cũng là nhà bán lẻ hàng tiêu dùng duy nhất tại Việt Nam cung cấp ra thị trường hơn 5 triệu khẩu trang y tế đạt chuẩn nhưng hoàn toàn không nâng giá. Hiện Saigon Co.op vẫn đều đặn cung cấp 200.000 khẩu trang mỗi ngày với giá không đổi để góp phần giúp người dân bảo vệ bản thân và gia đình trước đại dịch.

XUÂN KỲ