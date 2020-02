Sóng to, gió mạnh trên vùng biển Vũng Tàu - Côn Đảo

Tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm 5/2 và vài ngày tiếp theo, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Riêng vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Với tình hình thời tiết trên, ngư dân cần cẩn trọng khi ra khơi, tìm nơi tránh trú an toàn khi sóng to, gió mạnh để bảo đảm an toàn cho tài sản và tính mạng.

SONG THƯ