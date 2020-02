Giá vàng tiếp tục giảm sâu

Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/2, giá bán vàng trong nước tiếp tục giảm từ 200.000 - 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 3/2.

Cụ thể, tính đến 14h30 ngày 4/2, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 43,73 - 44,08 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên ngày 3/2. Chênh lệch giá mua bán hiện chỉ còn ở mức 350.000 đồng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 43,65 - 44,07 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi chiều mua vào nhưng giảm 300.000 đồng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua bán hiện chỉ còn ở mức 420.000 đồng.

Giá vàng trong nước điều chỉnh giảm do chịu ảnh hưởng của diễn biến giá vàng trên thế giới. Những ngày qua, vàng thế giới bước vào pha điều chỉnh giảm sau khi tăng lên vượt 1.590 USD cuối tuần trước. Ở thời điểm ngày 4/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức 1.575,7 USD/oz. Giá vàng thế giới giao tháng 4/2020 cũng đã giảm nhẹ 2,5 USD/oz, về còn 1.579,9 USD/oz. Mặt khác, vàng giảm giá chủ yếu do những bước đi của Trung Quốc nhằm bảo vệ nền kinh tế nước này khỏi những tác động của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

VÂN ANH