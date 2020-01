Thưởng tết cao nhất 280 triệu đồng

Những ngày này Tết đang cận kề, người lao động đang mong chờ thông tin thưởng Tết từ DN. Sau một năm làm việc vất vả, thưởng Tết không chỉ là nguồn động viên mà còn là sự ghi nhận cho những đóng góp của người lao động với DN.

Thưởng Tết là nguồn động viên thiết thực cho người lao động sau một năm làm việc. Trong ảnh: Công nhân Công ty Gragon Sling gia công cáp vải tại xưởng.

THÊM THÁNG LƯƠNG THỨ 13

Chị Phạm Thị Tính, công nhân Công ty TNHH ETOP Việt Nam (KCN Mỹ Xuân B1 Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) cho biết, năm nay mức tiền lương hàng tháng và tiền thưởng Tết của người lao động (NLĐ) trong công ty đều tăng. “Mấy tuần nay, công ty đã thông tin thưởng tháng lương thứ 13 cho NLĐ. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán này, mỗi công nhân sẽ được thưởng khoảng 6-8 triệu đồng, tương ứng 1 tháng lương thực lĩnh. Còn tiền lương cũng tăng khoảng 250 ngàn đồng/tháng so với trước. Điều này khiến chúng tôi rất mừng”.

Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH ETOP Việt Nam thông tin, Tết cổ truyền năm nay, mỗi lao động của công ty được thưởng 1 tháng lương (tính theo hệ số và thâm niên của NLĐ), tương ứng mức bình quân khoảng hơn 8 triệu đồng/người. Công ty cũng áp dụng tăng lương từ tháng 1/2020 theo quy định mới. Trong đó, mức lương tối thiểu vùng I quy định tăng thêm 240 ngàn đồng nhưng công ty cộng thêm phúc lợi cho NLĐ nên tăng 250 ngàn đồng/người/tháng. Ngoài tiền thưởng, hơn 3.800 NLĐ của công ty còn được nhận quà Tết là đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Những công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận thêm suất quà trị giá 500 ngàn đồng/người.

Tại Công ty CP May Vũng Tàu (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) những ngày này, công nhân đang hối hả làm việc để kịp đơn hàng giao cho đối tác. Việc nhiều nhưng ai cũng vui vì năm nay NLĐ vẫn được thưởng Tết bằng 1 tháng lương, cùng với các khoản tiền thưởng theo bậc thi đua.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty CP May Vũng Tàu cho biết, các sản phẩm may mặc của công ty phần lớn gia công cho thị trường Anh. Trong năm 2019, do ảnh hưởng của chính sách Brexit nên các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường này giảm hơn 30% (từ tháng 3 đến tháng 8); thị trường Australia cũng giảm 15% do tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Từ quý IV, các đơn hàng đã phục hồi nhưng cũng không đủ bù lại những tháng trước đó. Vì vậy, tính chung cả năm, kim ngạch xuất khẩu giảm 25%. Để tăng doanh thu và bảo đảm chế độ cho NLĐ, công ty đã mở rộng kinh doanh trong thị trường nội địa, giảm bớt lao động ở những khâu không cần thiết. “Tuy gặp khó khăn nhưng công ty vẫn cố gắng bảo đảm thưởng Tết cho NLĐ tương đương 1 tháng lương (mức lương bình quân của NLĐ khoảng 7,38 triệu đồng/tháng) cùng các chế độ, chính sách khác”, ông Quý nói.

Công nhân Công ty CP Liên hợp Mêkông (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) gia công dây cáp thép tại xưởng. Ảnh: ĐÔNG HIẾU

NLĐ Công ty CP Liên hợp Mê Kông (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) cũng rất phấn khởi khi công ty công bố mức thưởng Tết. Ông Đào Hoài Bắc, Giám đốc Công ty cho biết, DN có 60 NLĐ. Năm 2019, mức tăng trưởng của DN thấp hơn so với năm 2018. Dù vậy, công ty đã cân đối tài chính và các khoản chi phí để duy trì mức lương bình quân cho NLĐ 10 triệu đồng/tháng. Dịp Tết Canh Tý 2020, DN dự kiến sẽ thưởng cho NLĐ từ 1-2 tháng lương.

KHÓ KHĂN CÒN ĐÓ

Ngoài tiền mặt, nhiều DN còn có chế độ thưởng Tết cho NLĐ bằng sản phẩm do chính DN sản xuất nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, một số DN gặp khó khăn đã không có chế độ thưởng Tết Nguyên đán cho NLĐ. Điển hình như các DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, cơ khí đóng tàu, gia công cơ khí vẫn trong tình trạng khó khăn dẫn đến ngừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, nguy cơ NLĐ bị mất việc làm, nợ lương, nợ bảo hiểm, không có thưởng Tết.

Công nhân Công ty Baseafood chế biến thủy sản xuất khẩu tại xưởng.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, nhìn chung mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Tuy nhiên, mức thưởng Tết có sự thay đổi trong từng loại hình DN. Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Phòng Lao động-Việc làm-Tiền lương, Sở LĐTBXH cho biết, năm ngoái, mức thưởng Tết cao nhất thuộc khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tiếp đến là DN có vốn đầu tư nhà nước và cuối cùng là các DN có vốn đầu tư trong nước. Năm nay, mức thưởng Tết có sự thay đổi đáng kể. Khối DN FDI vẫn giữ vị trí dẫn đầu về mức thưởng Tết nhưng vị trí tiếp theo đã thuộc về các DN có vốn đầu tư trong nước và cuối cùng mới là DN có vốn đầu tư nhà nước. Cụ thể, ở khối DN FDI, mức thưởng bình quân là 8,65 triệu đồng, cao nhất là 280 triệu đồng và thấp nhất là 2,4 triệu đồng. Ở khối DN dân doanh, mức thưởng Tết bình quân là 6,96 triệu đồng, cao nhất là 187 triệu đồng và thấp nhất là 1 triệu đồng. Ở khối công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng bình quân là 5,1 triệu đồng, cao nhất là 7 triệu đồng và thấp nhất là 3 triệu đồng. Công ty CP, vốn góp của nhà nước có mức thưởng bình quân là 6,5 triệu đồng, cao nhất là 33 triệu đồng và thấp nhất là 500 ngàn đồng.

Theo đại diện Công ty CP phát triển nhà BR-VT, Công ty có 120 cán bộ, công nhân viên. Sau khi cân đối các khoản, dịp Tết năm nay công ty dành 6 tỷ đồng để chi thưởng Tết cho NLĐ. Theo đó, người nhận mức thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, mức thấp nhất là 40 triệu đồng.

“Năm 2020, mức thưởng Tết bình quân trên địa bàn tỉnh vẫn được các DN duy trì ở mức 1 tháng lương (khoảng 6 triệu đồng/người). Đây là mức thưởng Tết chung, không tính mức thưởng của các DN dầu khí. Tuy nhiên, do những tác động từ thị trường kinh tế thế giới và trong nước, bên cạnh các DN có mức thưởng cao vẫn có những DN do làm ăn thua lỗ, kinh tế khó khăn nên không có thưởng Tết cho cán bộ, NLĐ”, ông Nguyễn Phi Hùng nói.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU-TUYẾT MAI